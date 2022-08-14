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Как долго после COVID сохраняются проблемы с обонянием - РИА Новости Крым, 14.08.2022
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Как долго после COVID сохраняются проблемы с обонянием
Как долго после COVID сохраняются проблемы с обонянием - РИА Новости Крым, 14.08.2022
Как долго после COVID сохраняются проблемы с обонянием
Неопределенно долго могут сохраняться проблемы со вкусом и обонянием у людей, переболевших коронавирусом, особенно, если человек имел предрасположенность к... РИА Новости Крым, 14.08.2022
2022-08-14T08:56
2022-08-14T08:56
распространение коронавируса в рф
общество
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Неопределенно долго могут сохраняться проблемы со вкусом и обонянием у людей, переболевших коронавирусом, особенно, если человек имел предрасположенность к нарушениям этих систем до заболевания. Об этом заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.По ее словам, 1,5% населения, не болевшие коронавирусом, имеют проблемы с обонянием. После 50 лет их ощущают более 50% населения, а после 80 – более 80%, поэтому если предрасположенность к этим нарушениям у человека была, то такие нарушения могут продолжаться неопределенно долго после перенесенного заболевания, отметила специалист.Она отметила, что у некоторых пациентов стойкая потеря вкуса и запаха отмечается уже на протяжении двух лет после выздоровления.
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распространение коронавируса в рф, общество, роспотребнадзор
Как долго после COVID сохраняются проблемы с обонянием

Эксперт: сложно сказать, восстановится ли вкус и обоняние после перенесенного COVID

08:56 14.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка нюхает овощи
Девушка нюхает овощи - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Неопределенно долго могут сохраняться проблемы со вкусом и обонянием у людей, переболевших коронавирусом, особенно, если человек имел предрасположенность к нарушениям этих систем до заболевания. Об этом заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.

"Сложно сказать, восстановится ли окончательно вкус или обоняние у тех, кто испытывает проблемы с ними после перенесенного COVID-19", - сказала Пшеничная.

По ее словам, 1,5% населения, не болевшие коронавирусом, имеют проблемы с обонянием. После 50 лет их ощущают более 50% населения, а после 80 – более 80%, поэтому если предрасположенность к этим нарушениям у человека была, то такие нарушения могут продолжаться неопределенно долго после перенесенного заболевания, отметила специалист.
Центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 11:45
В России у пациентов выявили новый штамм коронавируса - "дельтакрон"
Она отметила, что у некоторых пациентов стойкая потеря вкуса и запаха отмечается уже на протяжении двух лет после выздоровления.
 
Распространение коронавируса в РФОбществоРоспотребнадзор
 
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