https://crimea.ria.ru/20220812/pyatietazhnoe-zdanie-obrushilos-v-omske--idet-spasatelnaya-operatsiya-1124148229.html

Пятиэтажное здание обрушилось в Омске — идет спасательная операция

Пятиэтажное здание обрушилось в Омске — идет спасательная операция - РИА Новости Крым, 12.08.2022

Пятиэтажное здание обрушилось в Омске — идет спасательная операция

Многоквартирный пятиэтажный дом обрушился в Омске на улице XX Партсъезда. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости Крым, 12.08.2022

2022-08-12T14:44

2022-08-12T14:44

2022-08-12T14:44

происшествия

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Многоквартирный пятиэтажный дом обрушился в Омске на улице XX Партсъезда. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.По данным прокуратуры, ЧП произошло в доме № 53 по улице XX Партсъезда в Омске. Прокурор Омской области Николай Студеникин намерен на месте координировать действия правоохранительных органов по установлению обстоятельств произошедшего.Сейчас на месте работают спасатели, идет разбор завалов, проводится спасательная операция. Органами прокуратуры Омской области организована проверка произошедшего.По данным источника из экстренных служб из аварийного здания эвакуировали порядка 40 человек.По предварительным данным пострадавших нет.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, российская федерация (россия, рф)