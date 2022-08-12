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Пятиэтажное здание обрушилось в Омске — идет спасательная операция
Пятиэтажное здание обрушилось в Омске — идет спасательная операция - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Пятиэтажное здание обрушилось в Омске — идет спасательная операция
Многоквартирный пятиэтажный дом обрушился в Омске на улице XX Партсъезда. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T14:44
2022-08-12T14:44
2022-08-12T14:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Многоквартирный пятиэтажный дом обрушился в Омске на улице XX Партсъезда. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.По данным прокуратуры, ЧП произошло в доме № 53 по улице XX Партсъезда в Омске. Прокурор Омской области Николай Студеникин намерен на месте координировать действия правоохранительных органов по установлению обстоятельств произошедшего.Сейчас на месте работают спасатели, идет разбор завалов, проводится спасательная операция. Органами прокуратуры Омской области организована проверка произошедшего.По данным источника из экстренных служб из аварийного здания эвакуировали порядка 40 человек.По предварительным данным пострадавших нет.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, российская федерация (россия, рф)
Пятиэтажное здание обрушилось в Омске — идет спасательная операция
В Омске обрушилось пятиэтажка, проводится спасательная операция
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Многоквартирный пятиэтажный дом обрушился в Омске на улице XX Партсъезда. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
"Прокурор Омской области выехал на место обрушения многоквартирного дома в Советском административном округе Омска", - отметили в ведомстве.
По данным прокуратуры, ЧП произошло в доме № 53 по улице XX Партсъезда в Омске. Прокурор Омской области Николай Студеникин намерен на месте координировать действия правоохранительных органов по установлению обстоятельств произошедшего.
Сейчас на месте работают спасатели, идет разбор завалов, проводится спасательная операция. Органами прокуратуры Омской области организована проверка произошедшего.
По данным источника из экстренных служб из аварийного здания эвакуировали порядка 40 человек.
"Произошло обрушение стены с 1 по 5 этажи жилого дома на площади 200 квадратных метров. Предварительная причина происшествия – ветхое состояние дома", - сказал собеседник РИА Новости.
По предварительным данным пострадавших нет.