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Латвия "поет с листа, написанного Геббельсом" — мнение - РИА Новости Крым, 12.08.2022
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Латвия "поет с листа, написанного Геббельсом" — мнение
Латвия "поет с листа, написанного Геббельсом" — мнение - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Латвия "поет с листа, написанного Геббельсом" — мнение
Латвия "поет с листа" написанного Геббельсом. РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T19:57
2022-08-12T19:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Латвия "поет с листа" написанного Геббельсом.Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал капитан первого ранга запаса, исполнительный директор севастопольского Института стран СНГ Сергей Горбачев, комментируя решение парламента Латвии запретить въезд в страну для россиян.В четверг парламент Латвии признал Российскую Федерацию "государством, поддерживающим терроризм" и призвал Евросоюз ограничить въезд граждан России и Беларуси в еврозону."Нарва — русский город. Раньше там 96% было русских. Но я думаю сейчас их меньше там не стало. Это очень символичный момент. Прибалтийские страны, которые никогда государствами не были, кроме как после "великого октября" и обретения независимости, имеют очень малый опыт государственности и всегда были под кем-то. Или под Англией, в стародавние времена - под Швецией, Германией. Они принадлежали и России", — поделился эксперт.По словам эксперта, антироссийская позиция Латвии не является новой, и тянется еще со времен возникновения там фашизма."Что касается в целом антироссийской позиции — здесь нет ничего нового. Я напомню, что Латвия была фашистским государством. Знаете, как пони бегает в цирке по кругу, так идет возвращение всего на круги своя. Поэтому ничего нового в этом нет", — считает Горбачев.Он также обозначил, что поведение стран Прибалтики продиктовано принципами, придуманными еще во времена фашистской Германии. "Беда в том, что из истории никто не извлекает урок. И сейчас в принципе эти три маленьких государства (в Прибалтике — ред.), которые по большому счету еще и не очень-то обрели за 30 лет атрибуты государства, начинают петь с чужого листа, написанного Геббельсом", — заключил эксперт.
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латвия, украина, российская федерация (россия, рф), политика
Латвия "поет с листа, написанного Геббельсом" — мнение

Эксперт высказался по поводу решения Латвии ограничить въезд россиянам

19:57 12.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкГорода мира. Рига
Города мира. Рига - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Сергей Мелконов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Латвия "поет с листа" написанного Геббельсом.
Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал капитан первого ранга запаса, исполнительный директор севастопольского Института стран СНГ Сергей Горбачев, комментируя решение парламента Латвии запретить въезд в страну для россиян.
В четверг парламент Латвии признал Российскую Федерацию "государством, поддерживающим терроризм" и призвал Евросоюз ограничить въезд граждан России и Беларуси в еврозону.
"Нарва — русский город. Раньше там 96% было русских. Но я думаю сейчас их меньше там не стало. Это очень символичный момент. Прибалтийские страны, которые никогда государствами не были, кроме как после "великого октября" и обретения независимости, имеют очень малый опыт государственности и всегда были под кем-то. Или под Англией, в стародавние времена - под Швецией, Германией. Они принадлежали и России", — поделился эксперт.
По словам эксперта, антироссийская позиция Латвии не является новой, и тянется еще со времен возникновения там фашизма.
"Что касается в целом антироссийской позиции — здесь нет ничего нового. Я напомню, что Латвия была фашистским государством. Знаете, как пони бегает в цирке по кругу, так идет возвращение всего на круги своя. Поэтому ничего нового в этом нет", — считает Горбачев.
Он также обозначил, что поведение стран Прибалтики продиктовано принципами, придуманными еще во времена фашистской Германии.
"Беда в том, что из истории никто не извлекает урок. И сейчас в принципе эти три маленьких государства (в Прибалтике — ред.), которые по большому счету еще и не очень-то обрели за 30 лет атрибуты государства, начинают петь с чужого листа, написанного Геббельсом", — заключил эксперт.
 
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