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Какое опасное заболевание часто протекает в скрытой форме – врач - РИА Новости Крым, 12.08.2022
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Какое опасное заболевание часто протекает в скрытой форме – врач
Какое опасное заболевание часто протекает в скрытой форме – врач - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Какое опасное заболевание часто протекает в скрытой форме – врач
В России у пациентов все чаще встречается скрытая форма подагры, при этом мужчины болеют в 10 раз чаще, рассказал доктор медицинских наук, главный внештатный... РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T21:03
2022-08-12T21:03
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В России у пациентов все чаще встречается скрытая форма подагры, при этом мужчины болеют в 10 раз чаще, рассказал доктор медицинских наук, главный внештатный специалист минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков.По словам Горенкова, пациентов с таким диагнозом в России становится все больше. Чаще всего болеют мужчины в возрасте 40-50 лет и женщины после 60 лет. В первую очередь заболевание развивается на фоне нарушений обмена веществ и отложением мочевой кислоты в различных тканях организма.Горенков пояснил, что при скрытой форме заболевания выявить подагру можно лишь по одному показателю – уровню содержания мочевой кислоты в крови пациента. При этом, она может поражать различные системы организма и отдельные органы."Подагра – многофакторное заболевание, оно поражает не только суставы, но и другие органы и системы. Может поражать почки – повышается риск образования камней, почечной недостаточности. Кроме того, подагра ассоциируется с очень высоким риском развития гипертонический болезни", – рассказал он.На возникновение и развитие подагры влияет целый ряд факторов – от гинетической предрасположенности до рациона питания. Так, подагра может развиться на фоне повышенного употребления красного мяса, особенно субпродуктов (печени, почек, легких), некоторых сортов рыбы, какао, чая, шоколада, гороха."Алкоголь сильно влияет, особенно пиво, оно содержит много гуанозина и ксантина – предшественников мочевой кислоты. Подагра может быть и не связана с продуктами. Артериальная гипертензия, нарушение липидного обмена – факторы риска. Наследственная предрасположенность тоже имеет значение", – заключил Горенков.Ранее ученные рассказали, недостаток какого витамина в организме вредит ДНК и может спровоцировать онкологию.
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здоровье, совет эксперта
Какое опасное заболевание часто протекает в скрытой форме – врач

Врач Горенков: у российский пациентов все чаще встречается скрытая форма подагры

21:03 12.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗабор крови на анализ
Забор крови на анализ - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В России у пациентов все чаще встречается скрытая форма подагры, при этом мужчины болеют в 10 раз чаще, рассказал доктор медицинских наук, главный внештатный специалист минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков.
По словам Горенкова, пациентов с таким диагнозом в России становится все больше. Чаще всего болеют мужчины в возрасте 40-50 лет и женщины после 60 лет. В первую очередь заболевание развивается на фоне нарушений обмена веществ и отложением мочевой кислоты в различных тканях организма.
"Раньше подагра проявлялась главным образом клинически: образовывались подагрические узелки в суставах – красные, видимые. Сейчас больше стало и вообще пациентов с подагрой, и больше скрытых форм заболевания. Оно может протекать очень коварно. Явная клиническая картина подагры наблюдается только у одного-двух процентов населения, а вот скрытой подагрой может страдать 12-15 процентов", – цитирует специалиста радио Sputnik.
Горенков пояснил, что при скрытой форме заболевания выявить подагру можно лишь по одному показателю – уровню содержания мочевой кислоты в крови пациента. При этом, она может поражать различные системы организма и отдельные органы.
"Подагра – многофакторное заболевание, оно поражает не только суставы, но и другие органы и системы. Может поражать почки – повышается риск образования камней, почечной недостаточности. Кроме того, подагра ассоциируется с очень высоким риском развития гипертонический болезни", – рассказал он.
На возникновение и развитие подагры влияет целый ряд факторов – от гинетической предрасположенности до рациона питания. Так, подагра может развиться на фоне повышенного употребления красного мяса, особенно субпродуктов (печени, почек, легких), некоторых сортов рыбы, какао, чая, шоколада, гороха.
"Алкоголь сильно влияет, особенно пиво, оно содержит много гуанозина и ксантина – предшественников мочевой кислоты. Подагра может быть и не связана с продуктами. Артериальная гипертензия, нарушение липидного обмена – факторы риска. Наследственная предрасположенность тоже имеет значение", – заключил Горенков.
Ранее ученные рассказали, недостаток какого витамина в организме вредит ДНК и может спровоцировать онкологию.
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