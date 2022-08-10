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Нехватка этого витамина вредит ДНК и может спровоцировать рак
Нехватка этого витамина вредит ДНК и может спровоцировать рак - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Нехватка этого витамина вредит ДНК и может спровоцировать рак
Недостаток в организме фолиевой кислоты может повредить ДНК человека и спровоцировать развитие рака. Об этом со ссылкой на исследования американских врачей... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T21:59
2022-08-10T21:59
2022-08-10T21:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Недостаток в организме фолиевой кислоты может повредить ДНК человека и спровоцировать развитие рака. Об этом со ссылкой на исследования американских врачей сообщают ИноСМИ. Фолиевая кислота - водорастворимый витамин из группы B, который необходим для создания новых клеток ДНК, а также для развития кровеносной и иммунной систем. Он в высокой концентрации содержится в темно-зеленых листовых овощах и бобовых, отмечает эксперт.Ученые пришли к выводу, что дефицит фолиевой кислоты в основном наблюдается у людей пожилого возраста."Им страдает каждый десятый в возрастной группе от 75 лет и старше и каждый двадцатый в возрастной группе от 64 до 74 лет", - отмечают врачи.Недостаток фолиевой кислоты помогают восполнить таблетки. Но стоит учитывать, что злоупотреблять такими добавками людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит, предупредили специалисты.Ранее диетолог Королева назвала лучшие продукты для очищения организма. Среди них эксперт выделила брокколи, капусту и шпинат.
https://crimea.ria.ru/20220606/uchenye-otkryli-bezvrednoe-sredstvo-dlya-borby-s-rakom-1123455035.html
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общество, здоровье, совет эксперта
Нехватка этого витамина вредит ДНК и может спровоцировать рак
Недостаток фолиевой кислоты может спровоцировать развитие онкологии - исследование
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым.
Недостаток в организме фолиевой кислоты может повредить ДНК человека и спровоцировать развитие рака. Об этом со ссылкой на исследования американских врачей сообщают
ИноСМИ.
Фолиевая кислота - водорастворимый витамин из группы B, который необходим для создания новых клеток ДНК, а также для развития кровеносной и иммунной систем. Он в высокой концентрации содержится в темно-зеленых листовых овощах и бобовых, отмечает эксперт.
Ученые пришли к выводу, что дефицит фолиевой кислоты в основном наблюдается у людей пожилого возраста.
"Им страдает каждый десятый в возрастной группе от 75 лет и старше и каждый двадцатый в возрастной группе от 64 до 74 лет", - отмечают врачи.
Недостаток фолиевой кислоты помогают восполнить таблетки. Но стоит учитывать, что злоупотреблять такими добавками людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит, предупредили специалисты.
Ранее диетолог Королева назвала лучшие продукты для очищения организма
. Среди них эксперт выделила брокколи, капусту и шпинат.