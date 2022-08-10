https://crimea.ria.ru/20220810/nekhvatka-etogo-vitamina-vredit-dnk-i-mozhet-sprovotsirovat-rak-1124119152.html

Нехватка этого витамина вредит ДНК и может спровоцировать рак

Нехватка этого витамина вредит ДНК и может спровоцировать рак - РИА Новости Крым, 10.08.2022

Нехватка этого витамина вредит ДНК и может спровоцировать рак

Недостаток в организме фолиевой кислоты может повредить ДНК человека и спровоцировать развитие рака. Об этом со ссылкой на исследования американских врачей... РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T21:59

2022-08-10T21:59

2022-08-10T21:59

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здоровье

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Недостаток в организме фолиевой кислоты может повредить ДНК человека и спровоцировать развитие рака. Об этом со ссылкой на исследования американских врачей сообщают ИноСМИ. Фолиевая кислота - водорастворимый витамин из группы B, который необходим для создания новых клеток ДНК, а также для развития кровеносной и иммунной систем. Он в высокой концентрации содержится в темно-зеленых листовых овощах и бобовых, отмечает эксперт.Ученые пришли к выводу, что дефицит фолиевой кислоты в основном наблюдается у людей пожилого возраста."Им страдает каждый десятый в возрастной группе от 75 лет и старше и каждый двадцатый в возрастной группе от 64 до 74 лет", - отмечают врачи.Недостаток фолиевой кислоты помогают восполнить таблетки. Но стоит учитывать, что злоупотреблять такими добавками людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит, предупредили специалисты.Ранее диетолог Королева назвала лучшие продукты для очищения организма. Среди них эксперт выделила брокколи, капусту и шпинат.

https://crimea.ria.ru/20220606/uchenye-otkryli-bezvrednoe-sredstvo-dlya-borby-s-rakom-1123455035.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, совет эксперта