https://crimea.ria.ru/20220811/zhitel-balaklavy-otvetit-za-rastlenie-7-letney-dochki-i-ee-podrug-1124134551.html

Житель Балаклавы ответит за растление 7-летней дочки и ее подруг

Житель Балаклавы ответит за растление 7-летней дочки и ее подруг - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Житель Балаклавы ответит за растление 7-летней дочки и ее подруг

Житель Балаклавы обвиняется в нескольких эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении троих малолетних. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T12:51

2022-08-11T12:51

2022-08-11T12:51

ск рф (следственный комитет российской федерации)

севастополь

закон и право

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Житель Балаклавы обвиняется в нескольких эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении троих малолетних. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома России.По версии следствия, в период с июля по декабрь 2021 года злоумышленник неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своей 7-летней дочери и ее подруг в возрасте 9 и 10 лет.Мужчину задержали 19 апреля этого года. По ходатайству следователя его заключили под стражу. В ходе расследования дела правоохранители собрали все необходимые доказательства, подтверждающие совершение 41-летним жителем Балаклавы серии преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.Расследование завершено. По информации севастопольской прокуратуры, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

https://crimea.ria.ru/20220802/krymchanin-shest-let-nasiloval-nesovershennoletnyuyu-doch-svoey-sozhitelnitsy-1124032967.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), севастополь, закон и право, происшествия