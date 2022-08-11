https://crimea.ria.ru/20220811/zhitel-balaklavy-otvetit-za-rastlenie-7-letney-dochki-i-ee-podrug-1124134551.html
Житель Балаклавы ответит за растление 7-летней дочки и ее подруг
Житель Балаклавы ответит за растление 7-летней дочки и ее подруг - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Житель Балаклавы ответит за растление 7-летней дочки и ее подруг
Житель Балаклавы обвиняется в нескольких эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении троих малолетних. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T12:51
2022-08-11T12:51
2022-08-11T12:51
ск рф (следственный комитет российской федерации)
севастополь
закон и право
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261870_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b141e076a2a682e7aa5a7e0bc7cd441c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Житель Балаклавы обвиняется в нескольких эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении троих малолетних. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома России.По версии следствия, в период с июля по декабрь 2021 года злоумышленник неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своей 7-летней дочери и ее подруг в возрасте 9 и 10 лет.Мужчину задержали 19 апреля этого года. По ходатайству следователя его заключили под стражу. В ходе расследования дела правоохранители собрали все необходимые доказательства, подтверждающие совершение 41-летним жителем Балаклавы серии преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.Расследование завершено. По информации севастопольской прокуратуры, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.
https://crimea.ria.ru/20220802/krymchanin-shest-let-nasiloval-nesovershennoletnyuyu-doch-svoey-sozhitelnitsy-1124032967.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261870_48:0:1488:1080_1920x0_80_0_0_6f1b9ce88c59beb1d0be4627aa73b288.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), севастополь, закон и право, происшествия
Житель Балаклавы ответит за растление 7-летней дочки и ее подруг
Жителя Балаклавы будут судить за растление малолетней дочки и ее подруг
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Житель Балаклавы обвиняется в нескольких эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении троих малолетних. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома России.
По версии следствия, в период с июля по декабрь 2021 года злоумышленник неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своей 7-летней дочери и ее подруг в возрасте 9 и 10 лет.
"Преступления совершались во время совместных прогулок, а также когда девочки бывали у подруги в гостях в их домовладении. Школьницы были запуганы злоумышленником, однако одна из них все же осмелилась рассказать об ужасающих фактах родителям", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали 19 апреля этого года. По ходатайству следователя его заключили под стражу. В ходе расследования дела правоохранители собрали все необходимые доказательства, подтверждающие совершение 41-летним жителем Балаклавы серии преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Расследование завершено. По информации севастопольской прокуратуры, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.