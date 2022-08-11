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Житель Балаклавы ответит за растление 7-летней дочки и ее подруг - РИА Новости Крым, 11.08.2022
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Житель Балаклавы ответит за растление 7-летней дочки и ее подруг
Житель Балаклавы ответит за растление 7-летней дочки и ее подруг - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Житель Балаклавы ответит за растление 7-летней дочки и ее подруг
Житель Балаклавы обвиняется в нескольких эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении троих малолетних. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T12:51
2022-08-11T12:51
ск рф (следственный комитет российской федерации)
севастополь
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Житель Балаклавы обвиняется в нескольких эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении троих малолетних. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома России.По версии следствия, в период с июля по декабрь 2021 года злоумышленник неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своей 7-летней дочери и ее подруг в возрасте 9 и 10 лет.Мужчину задержали 19 апреля этого года. По ходатайству следователя его заключили под стражу. В ходе расследования дела правоохранители собрали все необходимые доказательства, подтверждающие совершение 41-летним жителем Балаклавы серии преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.Расследование завершено. По информации севастопольской прокуратуры, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.
https://crimea.ria.ru/20220802/krymchanin-shest-let-nasiloval-nesovershennoletnyuyu-doch-svoey-sozhitelnitsy-1124032967.html
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РИА Новости Крым
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5
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96
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353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), севастополь, закон и право, происшествия
Житель Балаклавы ответит за растление 7-летней дочки и ее подруг

Жителя Балаклавы будут судить за растление малолетней дочки и ее подруг

12:51 11.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Житель Балаклавы обвиняется в нескольких эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении троих малолетних. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома России.
По версии следствия, в период с июля по декабрь 2021 года злоумышленник неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своей 7-летней дочери и ее подруг в возрасте 9 и 10 лет.
"Преступления совершались во время совместных прогулок, а также когда девочки бывали у подруги в гостях в их домовладении. Школьницы были запуганы злоумышленником, однако одна из них все же осмелилась рассказать об ужасающих фактах родителям", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали 19 апреля этого года. По ходатайству следователя его заключили под стражу. В ходе расследования дела правоохранители собрали все необходимые доказательства, подтверждающие совершение 41-летним жителем Балаклавы серии преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Расследование завершено. По информации севастопольской прокуратуры, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.
Уголовный кодекс Российской Федерации
2 августа, 11:14
Крымчанин шесть лет насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)СевастопольЗакон и правоПроисшествия
 
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