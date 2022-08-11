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Суд арестовал арбитражного управляющего за подкуп в особо крупном размере
Суд арестовал арбитражного управляющего за подкуп в особо крупном размере - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Суд арестовал арбитражного управляющего за подкуп в особо крупном размере
В Крыму на два месяца арестован арбитражный управляющий ООО "Крымская инвестиционная компания" по обвинению в посредничестве в коммерческом подкупе в особо... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T10:54
2022-08-11T10:54
2022-08-11T10:57
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Крыму на два месяца арестован арбитражный управляющий ООО "Крымская инвестиционная компания" по обвинению в посредничестве в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по РК и Севастополю.Отмечается, что обвиняемый за денежное вознаграждение выступил посредником у своего знакомого – конкурсного управляющего, в решении вопроса о приостановлении процесса взыскания задолженности."28 июля 2022 года при получении денежных средств конкурсный управляющий фирмы был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в городе Керчи, а посредник – сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Симферополю в городе Волгограде и этапирован на полуостров", - сказано в сообщении.Киевским районным судом Республики Крым арбитражному управляющему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до семи лет. Ранее в отношении конкурсного управляющего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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РИА Новости Крым
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крым, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Суд арестовал арбитражного управляющего за подкуп в особо крупном размере
ФСБ: в Крыму арестован арбитражный управляющий "Крымской инвестиционной компании"
10:54 11.08.2022 (обновлено: 10:57 11.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Крыму на два месяца арестован арбитражный управляющий ООО "Крымская инвестиционная компания" по обвинению в посредничестве в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по РК и Севастополю.
Отмечается, что обвиняемый за денежное вознаграждение выступил посредником у своего знакомого – конкурсного управляющего, в решении вопроса о приостановлении процесса взыскания задолженности.
"28 июля 2022 года при получении денежных средств конкурсный управляющий фирмы был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в городе Керчи, а посредник – сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Симферополю в городе Волгограде и этапирован на полуостров", - сказано в сообщении.
Киевским районным судом Республики Крым арбитражному управляющему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до семи лет. Ранее в отношении конкурсного управляющего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.