https://crimea.ria.ru/20220811/sud-arestoval-arbitrazhnogo-upravlyayuschego-za-podkup-v-osobo-krupnom-razmere-1124132609.html

Суд арестовал арбитражного управляющего за подкуп в особо крупном размере

Суд арестовал арбитражного управляющего за подкуп в особо крупном размере - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Суд арестовал арбитражного управляющего за подкуп в особо крупном размере

В Крыму на два месяца арестован арбитражный управляющий ООО "Крымская инвестиционная компания" по обвинению в посредничестве в коммерческом подкупе в особо... РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T10:54

2022-08-11T10:54

2022-08-11T10:57

крым

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Крыму на два месяца арестован арбитражный управляющий ООО "Крымская инвестиционная компания" по обвинению в посредничестве в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по РК и Севастополю.Отмечается, что обвиняемый за денежное вознаграждение выступил посредником у своего знакомого – конкурсного управляющего, в решении вопроса о приостановлении процесса взыскания задолженности."28 июля 2022 года при получении денежных средств конкурсный управляющий фирмы был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в городе Керчи, а посредник – сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Симферополю в городе Волгограде и этапирован на полуостров", - сказано в сообщении.Киевским районным судом Республики Крым арбитражному управляющему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до семи лет. Ранее в отношении конкурсного управляющего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

https://crimea.ria.ru/20220803/fsb-v-krymu-zaderzhala-lzheterrorista-soobschivshego-o-minirovanii-mosta-1124053651.html

https://crimea.ria.ru/20220722/zhitel-kryma-zaderzhan-za-prizyvy-k-nasiliyu-v-sotssetyakh--fsb-1123930298.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)