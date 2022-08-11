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Российские военные нанесли удар по 20 пунктам управления ВСУ - РИА Новости Крым, 11.08.2022
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Российские военные нанесли удар по 20 пунктам управления ВСУ
Российские военные нанесли удар по 20 пунктам управления ВСУ - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Российские военные нанесли удар по 20 пунктам управления ВСУ
Российские военнослужащие поразили за сутки 20 пунктов управления ВСУ, а также уничтожили половину личного состава двух украинских бригад в ДНР. Об этом... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T13:38
2022-08-11T13:39
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
украина
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие поразили за сутки 20 пунктов управления ВСУ, а также уничтожили половину личного состава двух украинских бригад в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате активных наступательных действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях. Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций.Также российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения возле Харькова, локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Краматорска, а также 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники.В Киеве назвали наступление на Херсон частью психологической операции &gt;&gt;"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град", два артиллерийских взвода орудий "Акация" и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Уманское, Красногоровка и Новгородское Донецкой Народной Республики", - перечислили в ведомстве.Кроме того, истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-24 в районе Никополя Днепропетровской области, а средствами ПВО – уничтожены семь беспилотников и перехвачено четыре снаряда реактивной системы залпового огня.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220809/rossiyskie-sistemy-pvo-sbili-ukrainskiy-mig-29-i-17-snaryadov-himars--1124111841.html
https://crimea.ria.ru/20220807/kiev-dosrochno-otpravlyaet-na-peredovuyu-kursantov-i-ranenykh--mo-rf-1124091868.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф
Российские военные нанесли удар по 20 пунктам управления ВСУ

Российские военные нанесли удар по 20 пунктам управления ВСУ и сбили украинский Ми-24

13:38 11.08.2022 (обновлено: 13:39 11.08.2022)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов РСЗО "Град" в ходе спецоперации на Украине
Работа расчетов РСЗО Град в ходе спецоперации на Украине
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие поразили за сутки 20 пунктов управления ВСУ, а также уничтожили половину личного состава двух украинских бригад в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки поражены двадцать пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, восемь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Зайцево, Новоселка, Очеретино, Водяное Донецкой Народной Республики и Трудовое Запорожской области", - говорится в сообщении.
В результате активных наступательных действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях. Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций.
Также российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения возле Харькова, локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Краматорска, а также 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники.
В Киеве назвали наступление на Херсон частью психологической операции >>
"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град", два артиллерийских взвода орудий "Акация" и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Уманское, Красногоровка и Новгородское Донецкой Народной Республики", - перечислили в ведомстве.
Кроме того, истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-24 в районе Никополя Днепропетровской области, а средствами ПВО – уничтожены семь беспилотников и перехвачено четыре снаряда реактивной системы залпового огня.
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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