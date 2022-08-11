https://crimea.ria.ru/20220811/rossiyskie-voennye-nanesli-udar-po-20-punktam-upravleniya-vsu-1124135231.html

Российские военные нанесли удар по 20 пунктам управления ВСУ

Российские военные нанесли удар по 20 пунктам управления ВСУ - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Российские военные нанесли удар по 20 пунктам управления ВСУ

Российские военнослужащие поразили за сутки 20 пунктов управления ВСУ, а также уничтожили половину личного состава двух украинских бригад в ДНР. Об этом... РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T13:38

2022-08-11T13:38

2022-08-11T13:39

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

украина

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие поразили за сутки 20 пунктов управления ВСУ, а также уничтожили половину личного состава двух украинских бригад в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате активных наступательных действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях. Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций.Также российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения возле Харькова, локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Краматорска, а также 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники.В Киеве назвали наступление на Херсон частью психологической операции >>"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град", два артиллерийских взвода орудий "Акация" и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Уманское, Красногоровка и Новгородское Донецкой Народной Республики", - перечислили в ведомстве.Кроме того, истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-24 в районе Никополя Днепропетровской области, а средствами ПВО – уничтожены семь беспилотников и перехвачено четыре снаряда реактивной системы залпового огня.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220809/rossiyskie-sistemy-pvo-sbili-ukrainskiy-mig-29-i-17-snaryadov-himars--1124111841.html

https://crimea.ria.ru/20220807/kiev-dosrochno-otpravlyaet-na-peredovuyu-kursantov-i-ranenykh--mo-rf-1124091868.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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