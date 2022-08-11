https://crimea.ria.ru/20220811/propavshie-vertolety-v-krasnoyarskom-krae-nashlis-1124139991.html

Пропавшие вертолеты в Красноярском крае нашлись

Пропавшие вертолеты в Красноярском крае нашлись - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Пропавшие вертолеты в Красноярском крае нашлись

Пропавшие с радаров в Красноярском крае вертолеты Robinson нашлись, пилоты вышли на связь, воздушные суда сели на землю. Об этом сообщили пилоты, пишет РИА... РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T16:56

2022-08-11T16:56

2022-08-11T16:56

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Пропавшие с радаров в Красноярском крае вертолеты Robinson нашлись, пилоты вышли на связь, воздушные суда сели на землю. Об этом сообщили пилоты, пишет РИА Новости.В четверг в Красноярском крае пилоты двух вертолетов Robinson не вышли на связь в определенное время. Вертолеты пропали с радаров. Они летели к озеру Хантайское, расположенному на полуострове Таймыр. Через несколько часов пилоты вышли на связь и доложили, что с судами все хорошо.Транспортная прокуратура начала проверку исполнения федерального законодательства в сфере безопасной эксплуатации воздушного транспорта. По данным экстренных служб, на двух вертолетах, предварительно, летели шесть человек — четверо пассажиров и двое пилотов.По последним данным, оба вертолета уже приземлились.

https://crimea.ria.ru/20220811/dva-chastnykh-vertoleta-robinson-propali-v-krasnoyarskom-krae-1124138980.html

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происшествия