https://crimea.ria.ru/20220811/propavshie-vertolety-v-krasnoyarskom-krae-nashlis-1124139991.html
Пропавшие вертолеты в Красноярском крае нашлись
Пропавшие вертолеты в Красноярском крае нашлись - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Пропавшие вертолеты в Красноярском крае нашлись
Пропавшие с радаров в Красноярском крае вертолеты Robinson нашлись, пилоты вышли на связь, воздушные суда сели на землю. Об этом сообщили пилоты, пишет РИА... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T16:56
2022-08-11T16:56
2022-08-11T16:56
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111516/02/1115160283_0:40:766:470_1920x0_80_0_0_a5172048e57e048f3e209a4edf10e5e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Пропавшие с радаров в Красноярском крае вертолеты Robinson нашлись, пилоты вышли на связь, воздушные суда сели на землю. Об этом сообщили пилоты, пишет РИА Новости.В четверг в Красноярском крае пилоты двух вертолетов Robinson не вышли на связь в определенное время. Вертолеты пропали с радаров. Они летели к озеру Хантайское, расположенному на полуострове Таймыр. Через несколько часов пилоты вышли на связь и доложили, что с судами все хорошо.Транспортная прокуратура начала проверку исполнения федерального законодательства в сфере безопасной эксплуатации воздушного транспорта. По данным экстренных служб, на двух вертолетах, предварительно, летели шесть человек — четверо пассажиров и двое пилотов.По последним данным, оба вертолета уже приземлились.
https://crimea.ria.ru/20220811/dva-chastnykh-vertoleta-robinson-propali-v-krasnoyarskom-krae-1124138980.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111516/02/1115160283_0:0:680:509_1920x0_80_0_0_bd3b10751e56583ad57489ac5d647503.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
Пропавшие вертолеты в Красноярском крае нашлись
Пилоты вышли на связь: пропавшие в четверг вертолеты Robinson нашлись
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Пропавшие с радаров в Красноярском крае вертолеты Robinson нашлись, пилоты вышли на связь, воздушные суда сели на землю. Об этом сообщили пилоты, пишет РИА Новости.
В четверг в Красноярском крае пилоты двух вертолетов Robinson не вышли на связь
в определенное время. Вертолеты пропали с радаров. Они летели к озеру Хантайское, расположенному на полуострове Таймыр.
Через несколько часов пилоты вышли на связь и доложили, что с судами все хорошо.
"Пилоты обоих вертолетов вышли на связь, по их данным проблем с судами нет. На вопрос почему не выходили на связь, ответили, что разбираемся", - цитирует агентство своего собеседника из числа сотрудников экстренных служб.
Транспортная прокуратура начала проверку исполнения федерального законодательства в сфере безопасной эксплуатации воздушного транспорта. По данным экстренных служб, на двух вертолетах, предварительно, летели шесть человек — четверо пассажиров и двое пилотов.
По последним данным, оба вертолета уже приземлились.