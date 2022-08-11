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Два частных вертолета Robinson пропали в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 11.08.2022
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Два частных вертолета Robinson пропали в Красноярском крае
Два частных вертолета Robinson пропали в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Два частных вертолета Robinson пропали в Красноярском крае
Сразу два частных вертолета Robinson пропали в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T15:48
2022-08-11T15:48
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Сразу два частных вертолета Robinson пропали в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.Представитель экстренных служб ранее сообщил об одном пропавшем в Таймырской районе Robinson R44, который летел в Путоранский заповедник. Позже стало известно о двух не вышедших на связь вертолетах. На их поиски уже вылетел Ми-8.Число людей на борту уточняется.
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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60
происшествия
Два частных вертолета Robinson пропали в Красноярском крае

Два частных вертолета Robinson пропали в Красноярском крае

15:48 11.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВертолёт
Вертолёт - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Сразу два частных вертолета Robinson пропали в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Представитель экстренных служб ранее сообщил об одном пропавшем в Таймырской районе Robinson R44, который летел в Путоранский заповедник. Позже стало известно о двух не вышедших на связь вертолетах. На их поиски уже вылетел Ми-8.
"По уточненным данным, на связь не выходят два частных вертолета Robinson. На их поиски направлен вертолет Ми-8", - сказал собеседник агентства.
Число людей на борту уточняется.
 
Происшествия
 
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