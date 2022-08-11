https://crimea.ria.ru/20220811/krymskie-tatary-mogut-poluchit-dolgosrochnyy-vid-na-zhitelstvo-v-turtsii-1124142563.html

Крымские татары могут получить долгосрочный вид на жительство в Турции

Крымские татары могут получить долгосрочный вид на жительство в Турции - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Крымские татары могут получить долгосрочный вид на жительство в Турции

Долгосрочный вид на жительство в Турции теперь могу получить крымские татары, сообщил глава МВД Сулейман Сойлу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T20:36

2022-08-11T20:36

2022-08-11T20:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Долгосрочный вид на жительство в Турции теперь могу получить крымские татары, сообщил глава МВД Сулейман Сойлу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.Уточняется, что вид на жительство выдается от июня 2022 года.Действующее законодательство предполагает выдачу долгосрочного вида на жительство в Турции для иностранцев, пребывающих в стране непрерывно на протяжении восьми лет. Теперь от крымских татар не будет требоваться выполнения этого условия.В соответствии с нормой получения гражданства Турции "в исключительном порядке", предусмотренной для категории лиц в статусе "соотечественников с тюркскими корнями", начиная с 2002 года гражданство Турции получили 101 995 турков-ахыска и 6 787 - уйгуров.

https://crimea.ria.ru/20220811/turtsiya-ne-prisoedinitsya-k-antirossiyskim-sanktsiyam-1124133829.html

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