https://crimea.ria.ru/20220811/krymchanina-ulichili-v-24-krazhakh-imuschestva-simferopoltsev-1124137820.html

Крымчанина уличили в 24 кражах имущества симферопольцев

Крымчанина уличили в 24 кражах имущества симферопольцев - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Крымчанина уличили в 24 кражах имущества симферопольцев

В Крыму в отношении жителя Джанкойского района возбужден ряд уголовных дел. Мужчину подозревают в совершенных на территории Симферополя кражах, ему грозит до... РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T14:51

2022-08-11T14:51

2022-08-11T14:51

мвд по республике крым

закон и право

крым

симферополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110568/85/1105688520_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_72a72f3e3e8eed6d14d721f9e615431b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Крыму в отношении жителя Джанкойского района возбужден ряд уголовных дел. Мужчину подозревают в совершенных на территории Симферополя кражах, ему грозит до шести лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.В ведомстве уточнили, что размер причиненного злоумышленником ущерба варьируется от 5 до 350 тысяч рублей. Доказана его причастность к 24 кражам на территории Симферополя.Задержанный свою вину признал. По его словам, похищенное он продавал на рынке, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.В настоящее время правоохранители устанавливают причастность мужчины к другим преступлениям, возбуждены уголовные дела по фактам краж с проникновением в жилище.Ранее в Крыму задержали матерых взломщиков, ограбивших пенсионера.

https://crimea.ria.ru/20220606/krazhi-po-odnomu-stsenariyu-v-simferopole-poymali-seriynogo-avtovora-1123452343.html

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, закон и право, крым, симферополь