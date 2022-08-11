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Крымчанина уличили в 24 кражах имущества симферопольцев - РИА Новости Крым, 11.08.2022
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Крымчанина уличили в 24 кражах имущества симферопольцев
Крымчанина уличили в 24 кражах имущества симферопольцев - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Крымчанина уличили в 24 кражах имущества симферопольцев
В Крыму в отношении жителя Джанкойского района возбужден ряд уголовных дел. Мужчину подозревают в совершенных на территории Симферополя кражах, ему грозит до... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T14:51
2022-08-11T14:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Крыму в отношении жителя Джанкойского района возбужден ряд уголовных дел. Мужчину подозревают в совершенных на территории Симферополя кражах, ему грозит до шести лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.В ведомстве уточнили, что размер причиненного злоумышленником ущерба варьируется от 5 до 350 тысяч рублей. Доказана его причастность к 24 кражам на территории Симферополя.Задержанный свою вину признал. По его словам, похищенное он продавал на рынке, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.В настоящее время правоохранители устанавливают причастность мужчины к другим преступлениям, возбуждены уголовные дела по фактам краж с проникновением в жилище.Ранее в Крыму задержали матерых взломщиков, ограбивших пенсионера.
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мвд по республике крым, закон и право, крым, симферополь
Крымчанина уличили в 24 кражах имущества симферопольцев

Крымчанину грозит до шести лет тюрьмы за серию краж в Симферополе

14:51 11.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВзлом
Взлом - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Крыму в отношении жителя Джанкойского района возбужден ряд уголовных дел. Мужчину подозревают в совершенных на территории Симферополя кражах, ему грозит до шести лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.
"Установлено, что подозреваемый с 2014 по 2020 год совершал кражи имущества местных горожан. Мужчина проникал в домовладения или квартиры и похищал все ценное, что мог унести. Как правило добычей подозреваемого становились денежные средства, ювелирные изделия, бытовая техника, дорогостоящая одежда", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что размер причиненного злоумышленником ущерба варьируется от 5 до 350 тысяч рублей. Доказана его причастность к 24 кражам на территории Симферополя.
Задержанный свою вину признал. По его словам, похищенное он продавал на рынке, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.
В настоящее время правоохранители устанавливают причастность мужчины к другим преступлениям, возбуждены уголовные дела по фактам краж с проникновением в жилище.
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