https://crimea.ria.ru/20220805/perchatki-otmychki-i-maskirovka-v-krymu-zaderzhali-materykh-vzlomschikov-1124082286.html

Перчатки, отмычки и маскировка: в Крыму задержали матерых взломщиков

Перчатки, отмычки и маскировка: в Крыму задержали матерых взломщиков - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Перчатки, отмычки и маскировка: в Крыму задержали матерых взломщиков

В Евпатории возбудили уголовное дело в отношении двух крымчан, ограбивших пенсионера. Им грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T21:06

2022-08-05T21:06

2022-08-05T21:06

крым

происшествия

мвд по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111414/91/1114149147_0:51:966:594_1920x0_80_0_0_ca96b37f3d4b42461dd108db84bfe640.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории возбудили уголовное дело в отношении двух крымчан, ограбивших пенсионера. Им грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.Отмечается, что о краже в полицию заявил пожилой евпаториец, который заявил, что в его квартиру тайно проникли неизвестные и похитили 24 тысячи рублей. Осмотрев место происшествия, правоохранители предположили, что злоумышленник проник в квартиру путем подбора ключа.В настоящее время злоумышленники взяты под стражу, возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по статье – до шести лет лишения свободы. Правоохранителям предстоит выяснить их причастность к другим аналогичным преступлениям.Ранее в Крыму правоохранители разоблачили семью, которая наживалась на пенсионерах под видом социальных работников.

https://crimea.ria.ru/20220505/krymchanka-prospala-ograblenie-svoey-kvartiry-1123138072.html

https://crimea.ria.ru/20220805/sevastopoltsa-osudili-za-seriyu-pyanykh-prestupleniy-1124072216.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, мвд по республике крым