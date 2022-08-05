https://crimea.ria.ru/20220805/perchatki-otmychki-i-maskirovka-v-krymu-zaderzhali-materykh-vzlomschikov-1124082286.html
Перчатки, отмычки и маскировка: в Крыму задержали матерых взломщиков
Перчатки, отмычки и маскировка: в Крыму задержали матерых взломщиков - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Перчатки, отмычки и маскировка: в Крыму задержали матерых взломщиков
В Евпатории возбудили уголовное дело в отношении двух крымчан, ограбивших пенсионера. Им грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T21:06
2022-08-05T21:06
2022-08-05T21:06
крым
происшествия
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории возбудили уголовное дело в отношении двух крымчан, ограбивших пенсионера. Им грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.Отмечается, что о краже в полицию заявил пожилой евпаториец, который заявил, что в его квартиру тайно проникли неизвестные и похитили 24 тысячи рублей. Осмотрев место происшествия, правоохранители предположили, что злоумышленник проник в квартиру путем подбора ключа.В настоящее время злоумышленники взяты под стражу, возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по статье – до шести лет лишения свободы. Правоохранителям предстоит выяснить их причастность к другим аналогичным преступлениям.Ранее в Крыму правоохранители разоблачили семью, которая наживалась на пенсионерах под видом социальных работников.
https://crimea.ria.ru/20220505/krymchanka-prospala-ograblenie-svoey-kvartiry-1123138072.html
https://crimea.ria.ru/20220805/sevastopoltsa-osudili-za-seriyu-pyanykh-prestupleniy-1124072216.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, происшествия, мвд по республике крым
Перчатки, отмычки и маскировка: в Крыму задержали матерых взломщиков
МВД Крыма: двое крымчан проникли в квартиру пенсионера и похитили его сбережения
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории возбудили уголовное дело в отношении двух крымчан, ограбивших пенсионера. Им грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.
Отмечается, что о краже в полицию заявил пожилой евпаториец, который заявил, что в его квартиру тайно проникли неизвестные и похитили 24 тысячи рублей. Осмотрев место происшествия, правоохранители предположили, что злоумышленник проник в квартиру путем подбора ключа.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемых. Ими оказались 42-летний ранее судимый местный житель и его 47-летний подельник. При обыске, в автомобиле одного из подозреваемых, полицейские обнаружили орудия преступления: отмычки, рации, вещество для изготовления слепков ключей, перчатки и множество головных уборов для быстрой смены внешности", – говорится в сообщении.
В настоящее время злоумышленники взяты под стражу, возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по статье – до шести лет лишения свободы. Правоохранителям предстоит выяснить их причастность к другим аналогичным преступлениям.
Ранее в Крыму правоохранители разоблачили семью
, которая наживалась на пенсионерах под видом социальных работников.