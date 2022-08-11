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Болгарии надо дать перезимовать без российского газа — сенатор - РИА Новости Крым, 11.08.2022
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Болгарии надо дать перезимовать без российского газа — сенатор
Болгарии надо дать перезимовать без российского газа — сенатор - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Болгарии надо дать перезимовать без российского газа — сенатор
Болгарии надо дать возможность перезимовать без российского газа, причин для восстановления поставок нет, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T10:06
2022-08-11T10:33
российская федерация (россия, рф)
болгария
в мире
газпром
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Болгарии надо дать возможность перезимовать без российского газа, причин для восстановления поставок нет, заявил сенатор Алексей Пушков.Москва перешла на расчеты в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Из-за неоплаты топлива рублях "Газпром" с 27 апреля приостановил поставки болгарской компании "Булгаргаз". В начале августа председатель совета директоров "Булгаргаза" Иван Топчийски сообщил, что компания продолжает вести переговоры с "Газпромом", есть вероятность возобновления поставок российского газа.Газ в рублях: итоги переговоров Путина и Эрдогана &gt;&gt;Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее "Газпром" прекратил поставки природного газа в Латвию в связи с нарушением условий отбора газа.
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российская федерация (россия, рф), болгария, в мире, газпром
Болгарии надо дать перезимовать без российского газа — сенатор

Пушков не видит причин возобновлять поставки газа в Болгарию

10:06 11.08.2022 (обновлено: 10:33 11.08.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комиссии СФ РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Председатель Комиссии СФ РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Болгарии надо дать возможность перезимовать без российского газа, причин для восстановления поставок нет, заявил сенатор Алексей Пушков.
Москва перешла на расчеты в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Из-за неоплаты топлива рублях "Газпром" с 27 апреля приостановил поставки болгарской компании "Булгаргаз". В начале августа председатель совета директоров "Булгаргаза" Иван Топчийски сообщил, что компания продолжает вести переговоры с "Газпромом", есть вероятность возобновления поставок российского газа.
Флаги России и Болгарии - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
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Сенатор призвал россиян бойкотировать отдых в Болгарии
"Полагаю, Болгарии надо дать возможность сделать то, к чему она так отчаянно стремилась, - провести зиму без российского газа. Не вполне понятно, по какой причине следует продолжать поставки газа активно "недружественному", то есть враждебному государству, тем более, что оно само от них отказалось", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Газ в рублях: итоги переговоров Путина и Эрдогана >>
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее "Газпром" прекратил поставки природного газа в Латвию в связи с нарушением условий отбора газа.
 
Российская Федерация (Россия, РФ)БолгарияВ миреГазпром
 
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