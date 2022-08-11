https://crimea.ria.ru/20220811/bolgarii-nado-dat-perezimovat-bez-rossiyskogo-gaza--senator-1124131769.html

Болгарии надо дать перезимовать без российского газа — сенатор

Болгарии надо дать перезимовать без российского газа — сенатор - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Болгарии надо дать перезимовать без российского газа — сенатор

Болгарии надо дать возможность перезимовать без российского газа, причин для восстановления поставок нет, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T10:06

2022-08-11T10:06

2022-08-11T10:33

российская федерация (россия, рф)

болгария

в мире

газпром

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Болгарии надо дать возможность перезимовать без российского газа, причин для восстановления поставок нет, заявил сенатор Алексей Пушков.Москва перешла на расчеты в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Из-за неоплаты топлива рублях "Газпром" с 27 апреля приостановил поставки болгарской компании "Булгаргаз". В начале августа председатель совета директоров "Булгаргаза" Иван Топчийски сообщил, что компания продолжает вести переговоры с "Газпромом", есть вероятность возобновления поставок российского газа.Газ в рублях: итоги переговоров Путина и Эрдогана >>Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее "Газпром" прекратил поставки природного газа в Латвию в связи с нарушением условий отбора газа.

https://crimea.ria.ru/20220702/senator-prizval-rossiyan-boykotirovat-otdykh-v-bolgarii-1123727656.html

российская федерация (россия, рф)

болгария

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), болгария, в мире, газпром