Болгарии надо дать перезимовать без российского газа — сенатор
Пушков не видит причин возобновлять поставки газа в Болгарию
10:06 11.08.2022 (обновлено: 10:33 11.08.2022)
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комиссии СФ РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Болгарии надо дать возможность перезимовать без российского газа, причин для восстановления поставок нет, заявил сенатор Алексей Пушков.
Москва перешла на расчеты в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Из-за неоплаты топлива рублях "Газпром" с 27 апреля приостановил поставки болгарской компании "Булгаргаз". В начале августа председатель совета директоров "Булгаргаза" Иван Топчийски сообщил, что компания продолжает вести переговоры с "Газпромом", есть вероятность возобновления поставок российского газа.
"Полагаю, Болгарии надо дать возможность сделать то, к чему она так отчаянно стремилась, - провести зиму без российского газа. Не вполне понятно, по какой причине следует продолжать поставки газа активно "недружественному", то есть враждебному государству, тем более, что оно само от них отказалось", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее "Газпром" прекратил поставки природного газа в Латвию в связи с нарушением условий отбора газа.