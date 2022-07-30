https://crimea.ria.ru/20220730/gazprom-prekratil-postavki-gaza-v-latviyu-1124004581.html

"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию

"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию - РИА Новости Крым, 30.07.2022

"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию

"Газпром" прекратил поставки природного газа в Латвию в связи с нарушением условий отбора газа, сообщили в пресс-службе холдинга в субботу. РИА Новости Крым, 30.07.2022

2022-07-30T11:41

2022-07-30T11:41

2022-07-30T11:41

газпром

латвия

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. "Газпром" прекратил поставки природного газа в Латвию в связи с нарушением условий отбора газа, сообщили в пресс-службе холдинга в субботу.В чем заключаются нарушения, в "Газпроме" не уточнили.Кто может заменить Европе российский газ — мнение эксперта >>По данным радио Sputnik, в среду, 27 июля, российская компания приостановила поставки энергоресурса в Болгарию и Польшу из-за отказа государств оплачивать в рублях.После начала российской спецоперации на Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.В марте президент России Владимир Путин заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. Он поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом глава государства подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией. Позже ряд европейских стран заявили, что отказываются платить за энергоресурсы в рублях.

https://crimea.ria.ru/20220726/ukraina-poprosit-ssha-otgruzit-szhizhennyy-gaz-po-lend-lizu-1123966017.html

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газпром, латвия, экономика