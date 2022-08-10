https://crimea.ria.ru/20220810/politolog-obyasnil-popytki-kieva-atakovat-zaporozhskuyu-aes-1124127581.html

Политолог объяснил попытки Киева атаковать Запорожскую АЭС

Политолог объяснил попытки Киева атаковать Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 10.08.2022

Политолог объяснил попытки Киева атаковать Запорожскую АЭС

Атаки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре – попытка киевского режима шантажировать ЕС и США и отыграться за потери на фронте. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T19:37

2022-08-10T19:37

2022-08-10T19:37

общество

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Атаки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре – попытка киевского режима шантажировать ЕС и США и отыграться за потери на фронте. Такое мнение в эфире "Радио 1" высказал эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.По словам Кошкина, Евросоюз и США недооценивают угрозы ядерной техногенной катастрофы, нависшей над миром из-за атак на Запорожскую атомную электростанцию, в то время как Россия "бьет во все колокола".Эксперт напомнил о значительных потерях ВСУ в ходе специальной военной операции и предположил, что попытки ударов по ЗАЭС – это желание изменить ситуацию в свою пользу."Надо бы задуматься, неужели французам и немцам, которые поставляют Киеву свои гаубицы, так хочется помочь режиму Зеленского, который в принципе готов разбить атомную электростанцию для того, чтобы ядерное облако накрыло части государств Европы. А может быть и дошло до Франции и Германии. Так что они не продумывают не только санкции, которые потом бьют по ним", – заключил политолог.Ранее сообщалось, что по инициативе России в четверг, 11 августа, пройдет заседание Совбеза ООН по Запорожской АЭС. В нем примет участие глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

https://crimea.ria.ru/20220810/zasedanie-sb-oon-po-zaporozhskoy-aes-sostoitsya-pri-uchastii-glavy-magate--1124126590.html

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общество, запорожская область