https://crimea.ria.ru/20220810/politolog-obyasnil-popytki-kieva-atakovat-zaporozhskuyu-aes-1124127581.html
Политолог объяснил попытки Киева атаковать Запорожскую АЭС
Политолог объяснил попытки Киева атаковать Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Политолог объяснил попытки Киева атаковать Запорожскую АЭС
Атаки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре – попытка киевского режима шантажировать ЕС и США и отыграться за потери на фронте. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T19:37
2022-08-10T19:37
2022-08-10T19:37
общество
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/11/1123870108_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_b44814c945b33b94ed041d7af6dc4a04.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Атаки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре – попытка киевского режима шантажировать ЕС и США и отыграться за потери на фронте. Такое мнение в эфире "Радио 1" высказал эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.По словам Кошкина, Евросоюз и США недооценивают угрозы ядерной техногенной катастрофы, нависшей над миром из-за атак на Запорожскую атомную электростанцию, в то время как Россия "бьет во все колокола".Эксперт напомнил о значительных потерях ВСУ в ходе специальной военной операции и предположил, что попытки ударов по ЗАЭС – это желание изменить ситуацию в свою пользу."Надо бы задуматься, неужели французам и немцам, которые поставляют Киеву свои гаубицы, так хочется помочь режиму Зеленского, который в принципе готов разбить атомную электростанцию для того, чтобы ядерное облако накрыло части государств Европы. А может быть и дошло до Франции и Германии. Так что они не продумывают не только санкции, которые потом бьют по ним", – заключил политолог.Ранее сообщалось, что по инициативе России в четверг, 11 августа, пройдет заседание Совбеза ООН по Запорожской АЭС. В нем примет участие глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
https://crimea.ria.ru/20220810/zasedanie-sb-oon-po-zaporozhskoy-aes-sostoitsya-pri-uchastii-glavy-magate--1124126590.html
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/11/1123870108_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_e7ed7e89bdc15bf991178f026e8eb0c9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, запорожская область
Политолог объяснил попытки Киева атаковать Запорожскую АЭС
Политолог Кошкин: Зеленский шантажирует ЕС и США, ему плевать на свой народ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым.
Атаки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре – попытка киевского режима шантажировать ЕС и США и отыграться за потери на фронте. Такое мнение в эфире "Радио 1" высказал
эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
По словам Кошкина, Евросоюз и США недооценивают угрозы ядерной техногенной катастрофы, нависшей над миром из-за атак на Запорожскую атомную электростанцию, в то время как Россия "бьет во все колокола".
"Вашингтон молчит, Брюссель, Берлин, Париж и Лондон тоже. Они не могут сообразить, что же им предпринять в этой ситуации. А Зеленский продолжает шантажировать всех, ему плевать на свой народ, на украинское общество. Он готов ввергнуть в бездну и другие народы европейских государств, лишь только бы удержаться или же изменить как-то развитие событий, остановить их или переломить. Это абсолютно бесчеловечные действия, которые направлены против всех", – сказал Кошкин.
Эксперт напомнил о значительных потерях ВСУ в ходе специальной военной операции и предположил, что попытки ударов по ЗАЭС – это желание изменить ситуацию в свою пользу.
"ВСУ и режим Зеленского сейчас находятся в тупиковой ситуации. Для того, чтобы как-то изменить развитие событий, которое идет не в их пользу, и были предприняты атаки на Запорожскую АЭС", – пояснил эксперт и отметил недальновидную политику европейских правительств, действия которых наносят ущерб им самим.
"Надо бы задуматься, неужели французам и немцам, которые поставляют Киеву свои гаубицы, так хочется помочь режиму Зеленского, который в принципе готов разбить атомную электростанцию для того, чтобы ядерное облако накрыло части государств Европы. А может быть и дошло до Франции и Германии. Так что они не продумывают не только санкции, которые потом бьют по ним", – заключил политолог.
Ранее сообщалось, что по инициативе России в четверг, 11 августа, пройдет заседание Совбеза ООН по Запорожской АЭС. В нем примет участие
глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.