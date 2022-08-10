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Подконтрольная Киеву часть ДНР вводит особый режим въезда - РИА Новости Крым, 10.08.2022
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Подконтрольная Киеву часть ДНР вводит особый режим въезда
Подконтрольная Киеву часть ДНР вводит особый режим въезда - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Подконтрольная Киеву часть ДНР вводит особый режим въезда
На территории ДНР, подконтрольной Киеву, вводят особый режим въезда и выезда. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава "Донецкой областной военной РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T14:15
2022-08-10T14:17
специальная военная операция рф на украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. На территории ДНР, подконтрольной Киеву, вводят особый режим въезда и выезда. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава "Донецкой областной военной администрации" Павел Кириленко.По его словам, режим запрещает вывоз без спецразрешения экскаваторов, тягачей, тралов и другой спецтехники, пригодной для обороны. Также запрещается перемещение транспорта с алкогольными напитками, предназначенными для реализации.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220810/tribunal-nad-boevikami-vsu-proydet-v-mariupole--pushilin-1124123211.html
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специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины)
Подконтрольная Киеву часть ДНР вводит особый режим въезда

Особый режим въезда будет действовать в пока еще не освобожденной части ДНР

14:15 10.08.2022 (обновлено: 14:17 10.08.2022)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкДорожный знак
Дорожный знак - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. На территории ДНР, подконтрольной Киеву, вводят особый режим въезда и выезда. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава "Донецкой областной военной администрации" Павел Кириленко.
"С 11 августа в Донецкой области начинает действовать особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств. Особый режим установлен на период действия военного положения в соответствии с законодательством", - написал Кириленко в своем Telegram-канале.
По его словам, режим запрещает вывоз без спецразрешения экскаваторов, тягачей, тралов и другой спецтехники, пригодной для обороны. Также запрещается перемещение транспорта с алкогольными напитками, предназначенными для реализации.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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