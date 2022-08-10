https://crimea.ria.ru/20220810/podkontrolnaya-kievu-chast-dnr-vvodit-osobyy-rezhim-vezda-1124125406.html

Подконтрольная Киеву часть ДНР вводит особый режим въезда

Подконтрольная Киеву часть ДНР вводит особый режим въезда - РИА Новости Крым, 10.08.2022

Подконтрольная Киеву часть ДНР вводит особый режим въезда

На территории ДНР, подконтрольной Киеву, вводят особый режим въезда и выезда. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава "Донецкой областной военной РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T14:15

2022-08-10T14:15

2022-08-10T14:17

специальная военная операция рф на украине

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. На территории ДНР, подконтрольной Киеву, вводят особый режим въезда и выезда. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава "Донецкой областной военной администрации" Павел Кириленко.По его словам, режим запрещает вывоз без спецразрешения экскаваторов, тягачей, тралов и другой спецтехники, пригодной для обороны. Также запрещается перемещение транспорта с алкогольными напитками, предназначенными для реализации.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220810/tribunal-nad-boevikami-vsu-proydet-v-mariupole--pushilin-1124123211.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины)