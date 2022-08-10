https://crimea.ria.ru/20220810/na-yubk-dozhdi-s-grozami-prognoz-pogody-v-krymu-na-sredu-1124112536.html

На ЮБК дожди с грозами: прогноз погоды в Крыму на среду

На ЮБК дожди с грозами: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 10.08.2022

На ЮБК дожди с грозами: прогноз погоды в Крыму на среду

В среду в Крыму сохранится жаркая и ветреная погода. Без осадков, лишь во второй половине дня в центральных, южных и восточных районах вероятны грозовые дожди... РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T00:01

2022-08-10T00:01

2022-08-10T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится жаркая и ветреная погода. Без осадков, лишь во второй половине дня в центральных, южных и восточных районах вероятны грозовые дожди. Такой прогноз сделали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, днем местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью 18...20 градусов, днем 31...33.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 32…34.В Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы +25...27, днем +31...33.В Евпатории переменная облачность, дождя не ожидается. Ночью будет +20...+22, днем +32...+34.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +23...25, днем +31...33.Температура морской воды в Черноморском +22, в Севастополе +24, в Евпатории и Феодосии +25, в Ялте, Алуште и в Керченском проливе +26, Азовском море +27.На 9 и 10 августа в Крыму объявлено штормовое предупреждение о сильном ветре. МЧС призывает крымчан и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горы и море.

https://crimea.ria.ru/20220809/plyazhi-yalty-zakryli-dlya-kupaniya-1124108230.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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