https://crimea.ria.ru/20220810/na-yubk-dozhdi-s-grozami-prognoz-pogody-v-krymu-na-sredu-1124112536.html
На ЮБК дожди с грозами: прогноз погоды в Крыму на среду
На ЮБК дожди с грозами: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 10.08.2022
На ЮБК дожди с грозами: прогноз погоды в Крыму на среду
В среду в Крыму сохранится жаркая и ветреная погода. Без осадков, лишь во второй половине дня в центральных, южных и восточных районах вероятны грозовые дожди... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T00:01
2022-08-10T00:01
2022-08-10T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится жаркая и ветреная погода. Без осадков, лишь во второй половине дня в центральных, южных и восточных районах вероятны грозовые дожди. Такой прогноз сделали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, днем местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью 18...20 градусов, днем 31...33.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 32…34.В Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы +25...27, днем +31...33.В Евпатории переменная облачность, дождя не ожидается. Ночью будет +20...+22, днем +32...+34.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +23...25, днем +31...33.Температура морской воды в Черноморском +22, в Севастополе +24, в Евпатории и Феодосии +25, в Ялте, Алуште и в Керченском проливе +26, Азовском море +27.На 9 и 10 августа в Крыму объявлено штормовое предупреждение о сильном ветре. МЧС призывает крымчан и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горы и море.
https://crimea.ria.ru/20220809/plyazhi-yalty-zakryli-dlya-kupaniya-1124108230.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, погода в крыму, крымская погода, крым
На ЮБК дожди с грозами: прогноз погоды в Крыму на среду
В среду в Крыму жарко и ветрено, местами пройдут дожди с грозами
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится жаркая и ветреная погода. Без осадков, лишь во второй половине дня в центральных, южных и восточных районах вероятны грозовые дожди. Такой прогноз сделали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 9-14 м/с, в дневные часы в отдельных районах порывы будут достигать 20-25 м/с, в горах 30-35 м/с. Температура воздуха ночью 17…22, на южном и восточном побережье до 27; днем 31…36, в горах 24…29", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, днем местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью 18...20 градусов, днем 31...33.
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 32…34.
В Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы +25...27, днем +31...33.
В Евпатории переменная облачность, дождя не ожидается. Ночью будет +20...+22, днем +32...+34.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +23...25, днем +31...33.
Температура морской воды в Черноморском +22, в Севастополе +24, в Евпатории и Феодосии +25, в Ялте, Алуште и в Керченском проливе +26, Азовском море +27.
На 9 и 10 августа в Крыму объявлено штормовое предупреждение о сильном ветре
. МЧС призывает крымчан и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горы и море.