https://crimea.ria.ru/20220809/na-krym-obrushitsya-uragan-1124111182.html

На Крым обрушится ураган

На Крым обрушится ураган - РИА Новости Крым, 09.08.2022

На Крым обрушится ураган

Штормовое предупреждение об усилении ветра до 35 м/с объявлено в Крыму на ближайшие два дня. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T13:46

2022-08-09T13:46

2022-08-09T13:47

мчс крыма

крым

погода

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение об усилении ветра до 35 м/с объявлено в Крыму на ближайшие два дня. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.В этой связи в МЧС предупреждают об угрозе жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.Спасатели призывают крымчан и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность, а также воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы.

https://crimea.ria.ru/20220809/plyazhi-yalty-zakryli-dlya-kupaniya-1124108230.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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