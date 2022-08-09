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На Крым обрушится ураган - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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На Крым обрушится ураган
На Крым обрушится ураган - РИА Новости Крым, 09.08.2022
На Крым обрушится ураган
Штормовое предупреждение об усилении ветра до 35 м/с объявлено в Крыму на ближайшие два дня. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 09.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение об усилении ветра до 35 м/с объявлено в Крыму на ближайшие два дня. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.В этой связи в МЧС предупреждают об угрозе жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.Спасатели призывают крымчан и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность, а также воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы.
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мчс крыма, крым, погода, погода в крыму
На Крым обрушится ураган

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за ветра до 35 м/с

13:46 09.08.2022 (обновлено: 13:47 09.08.2022)
 
© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova / Перейти в фотобанкШторм на Черном море
Шторм на Черном море - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение об усилении ветра до 35 м/с объявлено в Крыму на ближайшие два дня. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня и до конца суток 9 августа, 10 августа в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с, в горах 30-35 м/с", - говорится в сообщении.
В этой связи в МЧС предупреждают об угрозе жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.
Спасатели призывают крымчан и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность, а также воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы.
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