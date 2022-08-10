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Крым на два дня накроет ливнями и градом - РИА Новости Крым, 10.08.2022
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Крым на два дня накроет ливнями и градом
Крым на два дня накроет ливнями и градом - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Крым на два дня накроет ливнями и градом
В среду Крым накроет дождями, грозовыми ливнями и градом, предупреждают в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T11:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В среду Крым накроет дождями, грозовыми ливнями и градом, предупреждают в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В этих условиях высок риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Жителей и гостей Крыма призывают соблюдать правила безопасности, исключить выход в море и горы, воздержаться от прогулок по набережным.
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крымская погода, крым, общество
Крым на два дня накроет ливнями и градом

В среду и четверг в Крыму ожидаются сильные ливни, град, грозы и шквал

11:16 10.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Анна КовальчукГроза в Симферополе
Гроза в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости Крым . Анна Ковальчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В среду Крым накроет дождями, грозовыми ливнями и градом, предупреждают в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером и до конца суток 10 августа, 11 августа в Крыму ожидаются дожди, в центральных, южных и восточных районах сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", – говорится в сообщении.
В этих условиях высок риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
Жителей и гостей Крыма призывают соблюдать правила безопасности, исключить выход в море и горы, воздержаться от прогулок по набережным.
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