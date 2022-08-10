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Крым на два дня накроет ливнями и градом

Крым на два дня накроет ливнями и градом - РИА Новости Крым, 10.08.2022

Крым на два дня накроет ливнями и градом

В среду Крым накроет дождями, грозовыми ливнями и градом, предупреждают в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T11:16

2022-08-10T11:16

2022-08-10T11:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В среду Крым накроет дождями, грозовыми ливнями и градом, предупреждают в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В этих условиях высок риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Жителей и гостей Крыма призывают соблюдать правила безопасности, исключить выход в море и горы, воздержаться от прогулок по набережным.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, общество