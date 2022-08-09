https://crimea.ria.ru/20220809/v-sevastopole-vynesli-prigovor-pare-narkotorgovtsev-1124107248.html

В Севастополе вынесли приговор паре наркоторговцев

В Севастополе вынесли приговор паре наркоторговцев - РИА Новости Крым, 09.08.2022

В Севастополе вынесли приговор паре наркоторговцев

В Севастополе 23-летний парень и его 22-летняя подруга устроили склад наркотиков в съемной квартире, где хранили, фасовали запрещенные вещества и передавали их... РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T10:13

2022-08-09T10:13

2022-08-09T10:13

севастополь

прокуратура города севастополя

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе 23-летний парень и его 22-летняя подруга устроили склад наркотиков в съемной квартире, где хранили, фасовали запрещенные вещества и передавали их курьерам-закладчикам. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, суд присяжных признал молодых людей виновными в сбыте наркотиков в особо крупном размере.По данным следствия, к организованной преступной группе пара присоединилась в июне 2021 года. Их задачей стала организация и администрирование склада наркотиков, которые реализовывались через интернет. Для этого молодые люди арендовали квартиру по улице Маршала Геловани, где не только "работали", но и жили.Очередную партию наркотиков молодой человек получил в январе и сразу после этого был задержан сотрудниками ФСБ в подъезде своего дома."В общей сложности у злоумышленников изъяли более 2,3 кг наркотических средств и психотропных веществ, предназначенных для незаконного сбыта. Кроме того, по месту жительства молодого человека и девушки обнаружен и изъят мефедрон, который они хранили для личного употребления", - уточнили в прокуратуре.Оба подозреваемых были заключены под стражу, единодушным вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимые признаны виновными, но заслуживающими снисхождения. В итоге молодой человек приговорен к 9 годам исправительной колонии строгого режима, девушка – к 7 годам 3 месяцам в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

https://crimea.ria.ru/20220504/rossiyaninu-grozit-pozhiznennoe-za-sbyt-kilogramma-narkotikov-1123127903.html

севастополь

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2022

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севастополь, прокуратура города севастополя, закон и право