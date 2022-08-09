https://crimea.ria.ru/20220809/v-armyanske-muzhchina-do-smerti-zabil-znakomogo-1124106447.html

В Армянске мужчина до смерти забил знакомого

В Армянске мужчина до смерти забил знакомого - РИА Новости Крым, 09.08.2022

В Армянске мужчина до смерти забил знакомого

В Армянске будут судить местного жителя, избившего до смерти своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T09:53

2022-08-09T09:53

2022-08-09T09:53

крым

прокуратура республики крым

армянск

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Армянске будут судить местного жителя, избившего до смерти своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По информации ведомства, инцидент произошел в мае 2022 года на территории городского кладбища. В результате конфликта 36-летний обвиняемый несколько раз ударил своего знакомого по голове, от чего тот упал и ударился затылком о бетонную поверхность. Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть человека".Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Армянский городской суд для рассмотрения по существу.

https://crimea.ria.ru/20220609/troikh-krymchan-zaderzhali-po-podozreniyu-v-ubiystve-znakomogo--1123496278.html

крым

армянск

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крым, прокуратура республики крым, армянск, закон и право