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В Армянске мужчина до смерти забил знакомого - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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В Армянске мужчина до смерти забил знакомого
В Армянске мужчина до смерти забил знакомого - РИА Новости Крым, 09.08.2022
В Армянске мужчина до смерти забил знакомого
В Армянске будут судить местного жителя, избившего до смерти своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T09:53
2022-08-09T09:53
крым
прокуратура республики крым
армянск
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Армянске будут судить местного жителя, избившего до смерти своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По информации ведомства, инцидент произошел в мае 2022 года на территории городского кладбища. В результате конфликта 36-летний обвиняемый несколько раз ударил своего знакомого по голове, от чего тот упал и ударился затылком о бетонную поверхность. Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть человека".Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Армянский городской суд для рассмотрения по существу.
https://crimea.ria.ru/20220609/troikh-krymchan-zaderzhali-po-podozreniyu-v-ubiystve-znakomogo--1123496278.html
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крым, прокуратура республики крым, армянск, закон и право
В Армянске мужчина до смерти забил знакомого

В Армянске будут судить местного жителя, избившего до смерти своего знакомого

09:53 09.08.2022
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Армянске будут судить местного жителя, избившего до смерти своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По информации ведомства, инцидент произошел в мае 2022 года на территории городского кладбища. В результате конфликта 36-летний обвиняемый несколько раз ударил своего знакомого по голове, от чего тот упал и ударился затылком о бетонную поверхность.
"После этого мужчина стал бить потерпевшего ногой в область головы и живота, а также нанес не менее шести ударов фрагментом пластмассовой трубы с металлической табличкой. После случившегося злоумышленник с места происшествия скрылся. От полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении", - рассказали подробности в прокуратуре.
Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Армянский городской суд для рассмотрения по существу.
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