https://crimea.ria.ru/20220809/es-namerenno-nanes-udar-po-vengrii--ekspert-o-situatsii-s-tranzitom-nefti-1124117606.html

ЕС намеренно нанес удар по Венгрии – эксперт о ситуации с транзитом нефти

ЕС намеренно нанес удар по Венгрии – эксперт о ситуации с транзитом нефти - РИА Новости Крым, 09.08.2022

ЕС намеренно нанес удар по Венгрии – эксперт о ситуации с транзитом нефти

Отказ от приема платежа за транзит российской нефти через Украину может быть целенаправленным ударом Евросоюза по Венгрии, но бюрократических проволочек можно... РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T20:58

2022-08-09T20:58

2022-08-09T20:58

украина

российская федерация (россия, рф)

в мире

европейский союз

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Отказ от приема платежа за транзит российской нефти через Украину может быть целенаправленным ударом Евросоюза по Венгрии, но бюрократических проволочек можно избежать, включив стоимость транзита в цену нефти. Такое мнение РИА Новости Крым выразил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Ранее сообщалось об остановке прокачки российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию через нефтепровод "Дружба" на территории Украины. Как пояснил советник президента "Транснефти" Игорь Демин, "Укртранснафта", получив полную предоплату транзита от российской стороны, вернула деньги обратно в связи со вступлением ограничений из седьмого пакета антироссийских санкций.По его словам, этот платеж должен быть утвержден специальным регулятором, который и выдает разрешение на то, чтобы он прошел."Регулятор же говорит о том, что у него нет регламента и он не знает как выписать бумажку о том, что этот платеж разрешается провести. Выглядит бюрократической ерундой. Но сложно себе представить, что это все не утверждено на уровне Евросоюза. Складывается ощущение, что они специально бьют по Венгрии. За то, что Венгрия больше месяца блокировала антироссийские санкции шестого пакета", - считает Юшков.Он напомнил, что в шестом пакете антироссийских санкций было эмбарго на российскую нефть.По мнению Юшкова, выйти из этой ситуации достаточно просто – необходимо заложить стоимость транзита через Украину в стоимость нефти."Соответственно европейские покупатели: венгерские, чешские и словацкие, просто покупали бы у нас нефть, а сами платили "Укртранснафте" за транзит. И все. Тогда получается, что европейские компании перечисляли бы деньги в европейский банк. Это же никак не запрещено санкциями. Вот простой выход из ситуации", - пояснил эксперт.Он добавил, что так российскую нефть уже покупают и польские, и немецкие компании."И немецкие, и польские компании так и делают – сами платят за транзит. Там есть компании, которые платят польскому оператору нефтяной системы за транзит нефти через Польшу. И поэтому северная ветка работает, а южная сейчас остановлена", - заключил он.

https://crimea.ria.ru/20220809/ukraina-zakryla-tranzit-tri-strany-es-ne-poluchat-neft-iz-za-sanktsiy-1124111997.html

https://crimea.ria.ru/20220519/rossiya-uvelichila-eksport-nefti-v-aziyu--novak-1123278852.html

https://crimea.ria.ru/20220705/medvedev-predupredil-yaponiyu-ostanetes-bez-rossiyskoy-nefti-i-gaza-1123751606.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, российская федерация (россия, рф), в мире, европейский союз, санкции против россии