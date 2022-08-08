https://crimea.ria.ru/20220808/glava-zaporozhskoy-oblasti-podpisal-rasporyazhenie-o-provedenii-referenduma-1124102262.html

Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума

Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума - РИА Новости Крым, 08.08.2022

Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума

Распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав России подписал в понедельник глава Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T15:08

2022-08-08T15:08

2022-08-08T15:08

новая жизнь на освобожденных территориях

евгений балицкий

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав России подписал в понедельник глава Запорожской области Евгений Балицкий.Он сообщил, что в рамках форума общественного движения "Мы вместе с Россией" Запорожской области был зачитан проект резолюции с предложением провести референдум о вхождении области в состав РФ, резолюция была поддержана единогласно всеми участниками мероприятия. В форуме, по словам Балицкого, приняли участи более 700 делегатов.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220808/zaporozhskaya-oblast-navsegda-ukhodit-s-ukrainy-i-zhdet-referendum--vlasti-1124096026.html

запорожская область

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евгений балицкий, запорожская область