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Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума
Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума
Распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав России подписал в понедельник глава Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T15:08
2022-08-08T15:08
2022-08-08T15:08
новая жизнь на освобожденных территориях
евгений балицкий
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав России подписал в понедельник глава Запорожской области Евгений Балицкий.Он сообщил, что в рамках форума общественного движения "Мы вместе с Россией" Запорожской области был зачитан проект резолюции с предложением провести референдум о вхождении области в состав РФ, резолюция была поддержана единогласно всеми участниками мероприятия. В форуме, по словам Балицкого, приняли участи более 700 делегатов.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220808/zaporozhskaya-oblast-navsegda-ukhodit-s-ukrainy-i-zhdet-referendum--vlasti-1124096026.html
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евгений балицкий, запорожская область
Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума
Глава Запорожской области Балицкий подписал указ о референдуме о воссоединении с Россией
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав России подписал в понедельник глава Запорожской области Евгений Балицкий.
Он сообщил, что в рамках форума общественного движения "Мы вместе с Россией" Запорожской области был зачитан проект резолюции с предложением провести референдум о вхождении области в состав РФ, резолюция была поддержана единогласно всеми участниками мероприятия. В форуме, по словам Балицкого, приняли участи более 700 делегатов.
"Мною подписано распоряжение Центральной избирательной комиссии Запорожской области приступить к проработке вопроса организации проведения референдума по воссоединению Запорожской области с Российской Федерацией", - сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.