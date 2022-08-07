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ВСУ обстреляли многоэтажку в Алчевске из HIMARS – есть жертвы - РИА Новости Крым, 07.08.2022
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ВСУ обстреляли многоэтажку в Алчевске из HIMARS – есть жертвы
ВСУ обстреляли многоэтажку в Алчевске из HIMARS – есть жертвы - РИА Новости Крым, 07.08.2022
ВСУ обстреляли многоэтажку в Алчевске из HIMARS – есть жертвы
Боевики вооруженных формирований Украины обстреляли Алчевск, один мирный житель погиб, еще девять ранены, сообщили в генпрокуратуре Луганской Народной... РИА Новости Крым, 07.08.2022
2022-08-07T10:09
2022-08-07T10:27
луганская народная республика (лнр)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Боевики вооруженных формирований Украины обстреляли Алчевск, один мирный житель погиб, еще девять ранены, сообщили в генпрокуратуре Луганской Народной Республики.ВСУ нанесли удар из HIMARS по ж/д станции в Запорожской области &gt;&gt;Как указали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), удары по многоэтажке наносились из американских РСЗО M142 HIMARS.Возбуждено уголовное дело по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и геноцид".Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220806/rossiyskie-siloviki-vskryli-udarnuyu-gruppirovku-vsu-v-10-tysyach-chelovek-1124088575.html
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), происшествия, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
ВСУ обстреляли многоэтажку в Алчевске из HIMARS – есть жертвы

Мирный житель Алчевска погиб в результате обстрела многоквартирного дома со стороны ВСУ

10:09 07.08.2022 (обновлено: 10:27 07.08.2022)
 
© Представительство ЛНР в СЦККПоследствия удара ВСУ по многоэтажке в Алчевске
Последствия удара ВСУ по многоэтажке в Алчевске
© Представительство ЛНР в СЦКК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Боевики вооруженных формирований Украины обстреляли Алчевск, один мирный житель погиб, еще девять ранены, сообщили в генпрокуратуре Луганской Народной Республики.
"В результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом, по предварительным данным, погиб один мирный житель, девять получили ранения, в том числе один несовершеннолетний", – сообщается в Telegram-канале ведомства.
ВСУ нанесли удар из HIMARS по ж/д станции в Запорожской области >>
Как указали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), удары по многоэтажке наносились из американских РСЗО M142 HIMARS.
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Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)ПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на Украине
 
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