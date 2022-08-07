https://crimea.ria.ru/20220807/vsu-obstrelyali-mnogoetazhku-v-alchevske-iz--himars--est-zhertvy-1124089702.html

ВСУ обстреляли многоэтажку в Алчевске из HIMARS – есть жертвы

ВСУ обстреляли многоэтажку в Алчевске из HIMARS – есть жертвы - РИА Новости Крым, 07.08.2022

ВСУ обстреляли многоэтажку в Алчевске из HIMARS – есть жертвы

Боевики вооруженных формирований Украины обстреляли Алчевск, один мирный житель погиб, еще девять ранены, сообщили в генпрокуратуре Луганской Народной... РИА Новости Крым, 07.08.2022

2022-08-07T10:09

2022-08-07T10:09

2022-08-07T10:27

луганская народная республика (лнр)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Боевики вооруженных формирований Украины обстреляли Алчевск, один мирный житель погиб, еще девять ранены, сообщили в генпрокуратуре Луганской Народной Республики.ВСУ нанесли удар из HIMARS по ж/д станции в Запорожской области >>Как указали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), удары по многоэтажке наносились из американских РСЗО M142 HIMARS.Возбуждено уголовное дело по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и геноцид".Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220806/rossiyskie-siloviki-vskryli-udarnuyu-gruppirovku-vsu-v-10-tysyach-chelovek-1124088575.html

https://crimea.ria.ru/20220806/rossiyskie-rossiyskie-voennye-sbili-dva-ukrainskikh-su-25-vosem-bespilotnikov-i-26-snaryadov-1124086381.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), происшествия, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине