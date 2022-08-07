https://crimea.ria.ru/20220807/samyy-obayatelnyy-i-privlekatelnyy-kakie-muzhchiny-nravyatsya-zhenschinam-1124089990.html

Самый обаятельный и привлекательный: какие мужчины нравятся женщинам

Самый обаятельный и привлекательный: какие мужчины нравятся женщинам - РИА Новости Крым, 07.08.2022

Самый обаятельный и привлекательный: какие мужчины нравятся женщинам

Российские женщины признались, что привлекает их в современных мужчинах. Так, большинство считают самым привлекательным интеллект, честность и верность своей... РИА Новости Крым, 07.08.2022

2022-08-07T19:53

2022-08-07T19:53

2022-08-07T18:48

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Российские женщины признались, что привлекает их в современных мужчинах. Так, большинство считают самым привлекательным интеллект, честность и верность своей спутнице, а также хорошее чувство юмора и добродушие. Об этом со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру" пишет РИА Новости.При этом каждая третья участница опроса хочет видеть рядом спортивного и следящего за собой мужчину, практически столько же россиянок подчеркнула важность наличия хорошего образования у потенциального избранника.В ходе исследования специалисты в июле опросили 2005 совершеннолетних женщин из всех регионов России. Эксперты выяснили также, что 42% опрошенных выбирают трудолюбивых мужчин, 39% — привлекательных внешне, а 37% признались, что им важен хороший и стабильный заработок предполагаемого спутника, еще 33% говорят, что им важен сам факт наличия стабильной работы будущего жениха.

https://crimea.ria.ru/20220512/ot-kakikh-zhenschin-ubegayut-muzhchiny--psikholog-1123203188.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество