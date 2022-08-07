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Самый обаятельный и привлекательный: какие мужчины нравятся женщинам - РИА Новости Крым, 07.08.2022
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Самый обаятельный и привлекательный: какие мужчины нравятся женщинам
Самый обаятельный и привлекательный: какие мужчины нравятся женщинам - РИА Новости Крым, 07.08.2022
Самый обаятельный и привлекательный: какие мужчины нравятся женщинам
Российские женщины признались, что привлекает их в современных мужчинах. Так, большинство считают самым привлекательным интеллект, честность и верность своей... РИА Новости Крым, 07.08.2022
2022-08-07T19:53
2022-08-07T18:48
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Российские женщины признались, что привлекает их в современных мужчинах. Так, большинство считают самым привлекательным интеллект, честность и верность своей спутнице, а также хорошее чувство юмора и добродушие. Об этом со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру" пишет РИА Новости.При этом каждая третья участница опроса хочет видеть рядом спортивного и следящего за собой мужчину, практически столько же россиянок подчеркнула важность наличия хорошего образования у потенциального избранника.В ходе исследования специалисты в июле опросили 2005 совершеннолетних женщин из всех регионов России. Эксперты выяснили также, что 42% опрошенных выбирают трудолюбивых мужчин, 39% — привлекательных внешне, а 37% признались, что им важен хороший и стабильный заработок предполагаемого спутника, еще 33% говорят, что им важен сам факт наличия стабильной работы будущего жениха.
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общество

Самый обаятельный и привлекательный: какие мужчины нравятся женщинам

19:53 07.08.2022
 
© stroganova-2345018/pixabayФлирт
Флирт
© stroganova-2345018/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Российские женщины признались, что привлекает их в современных мужчинах. Так, большинство считают самым привлекательным интеллект, честность и верность своей спутнице, а также хорошее чувство юмора и добродушие. Об этом со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру" пишет РИА Новости.
"Две из трех (68%) респонденток считают, что самое привлекательное в мужчине — интеллект, более половины опрошенных обращают внимание на честность и верность (64%), а также на хорошее чувство юмора (52%), добродушие и открытость (49%)", - говорится в сообщении.
При этом каждая третья участница опроса хочет видеть рядом спортивного и следящего за собой мужчину, практически столько же россиянок подчеркнула важность наличия хорошего образования у потенциального избранника.
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12 мая, 08:12
От каких женщин убегают мужчины — психолог
В ходе исследования специалисты в июле опросили 2005 совершеннолетних женщин из всех регионов России. Эксперты выяснили также, что 42% опрошенных выбирают трудолюбивых мужчин, 39% — привлекательных внешне, а 37% признались, что им важен хороший и стабильный заработок предполагаемого спутника, еще 33% говорят, что им важен сам факт наличия стабильной работы будущего жениха.
 
Общество
 
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20:04Главные события и комментарии дня: 7 августа
19:53Самый обаятельный и привлекательный: какие мужчины нравятся женщинам
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