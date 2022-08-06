https://crimea.ria.ru/20220806/udar-po-shtabu-chf-v-sevastopole-i-otstavka-ministra-top-novostey-nedeli-1124086621.html

Удар по Штабу ЧФ в Севастополе и отставка министра: топ новостей недели

Удар по Штабу ЧФ в Севастополе и отставка министра: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 06.08.2022

Удар по Штабу ЧФ в Севастополе и отставка министра: топ новостей недели

Удар беспилотника по Штабу Черноморского флота в Севастополе, успехи ВС РФ в специальной военной операции, степень угрозы мировой безопасности от завербованных... РИА Новости Крым, 06.08.2022

2022-08-06T18:32

2022-08-06T18:32

2022-08-06T18:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Удар беспилотника по Штабу Черноморского флота в Севастополе, успехи ВС РФ в специальной военной операции, степень угрозы мировой безопасности от завербованных Киевом иностранных наемников, новое заявление из Европы, отставка главы крымского минсельхоза. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.На этой неделе наши читатели:…выясняли детали происшествия в Штабе Черноморского флотаРанним утром 31 июля жители Севастополя, проживающие возле Штаба Черноморского флота, услышали шум, похожий на звук мопеда, со стороны площади Лазарева. Это длилось меньше минуты, после раздался громкий "хлопок". Как оказалось, во двор Штаба прилетел самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством. В результате были ранены пять сотрудников Штаба, позже число пострадавших увеличилось до шести человек. Погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ были отменены из-за соображений безопасности.Кроме того, в Севастополе приняли решение о введение "желтого" – высокого – уровня террористической опасности. "Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности", — написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он добавил, что мера профилактическая и никак не отразится на севастопольцах....гордились успехами ВС РФ в специальной военной операции4 августа официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что подразделения трех бригад Вооруженных сил Украины под натиском союзных сил понесли большие потери и отступили из районов Соледара, Артемовска и Авдеевки Донецкой Народной Республики. Речь идет о 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригадах ВСУ, которые, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции....оценивали степень угрозы от завербованных Киевом иностранных наемниковЗавербованные Киевом иностранные наемники, в случае, если останутся в живых, будут представлять еще большую угрозу безопасности в мире. Об этом 1 августа заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин. Он также отметил, что ситуация вокруг Украины серьезно повлияла на сотрудничество России с США и ЕС в сфере антитеррора, которое на сегодняшний день "фактически заморожено". Отразилась она и на межгосударственном взаимодействии в борьбе с терроризмом в рамках совместной работы РФ в ООН, которой принадлежит роль координатора в данном вопросе.… знакомились с новыми заявлениями из ЕвропыЕвропа начинает играть все менее значительную роль в мире и нуждается в России больше, чем Россия в Европе. Такое заявление на этой неделе сделала экс глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью изданию Asia Times. Она также отметила, что лидеры ЕС из-за невежества и высокомерия пренебрегают существующим геополитическим раскладом и базовыми принципами дипломатии. По ее мнению, это делает ситуацию очень опасной, так как европейцы все чаще начинают разочароваться и впадать в отчаяние, что может спровоцировать массовые беспорядки и антиправительственные выступления.…провожали главу крымского минсельхоза3 августа Министр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль ушел в отставку. В должности экс-министр пробыл не долго: минсельхоз он возглавил только в конце мая этого года. Раньше руководил комитетом парламента республики по аграрной политике и развитию сельских территорий.

https://crimea.ria.ru/20220806/pranker-leksus-otvetil-na-obvineniya-v-finansirovanii-iz-kremlya-1124076725.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, общество, крым