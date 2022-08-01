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Выжившие на Украине иностранные боевики станут серьезной угрозой – МИД РФ - РИА Новости Крым, 01.08.2022
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Выжившие на Украине иностранные боевики станут серьезной угрозой – МИД РФ
Выжившие на Украине иностранные боевики станут серьезной угрозой – МИД РФ - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Выжившие на Украине иностранные боевики станут серьезной угрозой – МИД РФ
Завербованные Киевом иностранные наемники, в случае, если останутся в живых, будут представлять еще большую угрозу безопасности в мире. Об этом в интервью РИА... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T13:48
2022-08-01T13:48
специальная военная операция рф на украине
украина
в мире
политика
министерство иностранных дел рф (мид рф)
нато
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Завербованные Киевом иностранные наемники, в случае, если останутся в живых, будут представлять еще большую угрозу безопасности в мире. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.И добавил, что в условиях негласной поддержки отдельных стран НАТО власти Украины продолжают вербовать иностранных наемников для участия в боевых действиях на востоке Украины. Это противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях и прочим профильным международно-правовым документам, а также законодательству как самой Украины, так и государств, гражданами которых иностранные боевики являются, заявил дипломат.Тарабрин подчеркнул, что блокировка совместной работы в области борьбы с международным терроризмом осуществляется по инициативе западных стран и связана с непрекращающимися попытками Запада политизировать вопросы такого сотрудничества с Россией. В то время как оно должно быть "всепогодным" и независящим от сиюминутной геополитической конъюнктуры."В условиях противостояния с Западом продвижение российских принципиальных подходов к антитеррору во Всемирной организации, в устав которой заложено суверенное равенство стран, приобретает еще большее значение", – заключил дипломат.28 июля сенат США в ответ на призыв Киева призвал признать Россию спонсором терроризма.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита G7 заявил, что французские власти не намерены с этим соглашаться.
https://crimea.ria.ru/20220703/armiya-rossii-unichtozhila-ukrainskiy-prezidentskiy-polk-i-bazu-naemnikov-1123732798.html
https://crimea.ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-na-ukraine-pereshla-v-fazu-demilitarizatsii-nato--politolog-1123948655.html
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специальная военная операция рф на украине, украина, в мире, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), нато, российская федерация (россия, рф)
Выжившие на Украине иностранные боевики станут серьезной угрозой – МИД РФ

МИД РФ: выжившие на Украине иностранные боевики – угроза для международной безопасности

13:48 01.08.2022
 
© Фото : DoD / SGT Anthony JonesАмериканские инструкторы обучают украинских военных на Яворивском военном полигоне во Львовской области. Август 2017
Американские инструкторы обучают украинских военных на Яворивском военном полигоне во Львовской области. Август 2017
© Фото : DoD / SGT Anthony Jones
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Завербованные Киевом иностранные наемники, в случае, если останутся в живых, будут представлять еще большую угрозу безопасности в мире. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

"Иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности. Конечно, подобная ситуация нас беспокоит, и поэтому мы активно поднимаем данный вопрос в рамках наших международных контактов", – сказал Тарабрин.

И добавил, что в условиях негласной поддержки отдельных стран НАТО власти Украины продолжают вербовать иностранных наемников для участия в боевых действиях на востоке Украины. Это противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях и прочим профильным международно-правовым документам, а также законодательству как самой Украины, так и государств, гражданами которых иностранные боевики являются, заявил дипломат.
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Он также отметил, что ситуация вокруг Украины серьезно повлияла на сотрудничество России со США и ЕС в сфере антитеррора, которое на сегодняшний день "фактически заморожено". Отразилась она и на межгосударственном взаимодействии в борьбе с терроризмом в рамках совместной работы РФ в ООН, которой принадлежит роль координатора в данном вопросе.
Тарабрин подчеркнул, что блокировка совместной работы в области борьбы с международным терроризмом осуществляется по инициативе западных стран и связана с непрекращающимися попытками Запада политизировать вопросы такого сотрудничества с Россией. В то время как оно должно быть "всепогодным" и независящим от сиюминутной геополитической конъюнктуры.
"В условиях противостояния с Западом продвижение российских принципиальных подходов к антитеррору во Всемирной организации, в устав которой заложено суверенное равенство стран, приобретает еще большее значение", – заключил дипломат.
28 июля сенат США в ответ на призыв Киева призвал признать Россию спонсором терроризма.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита G7 заявил, что французские власти не намерены с этим соглашаться.
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