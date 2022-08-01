https://crimea.ria.ru/20220801/vyzhivshie-na-ukraine-inostrannye-boeviki-stanut-sereznoy-ugrozoy--mid-rf-1124024732.html

Выжившие на Украине иностранные боевики станут серьезной угрозой – МИД РФ

Выжившие на Украине иностранные боевики станут серьезной угрозой – МИД РФ - РИА Новости Крым, 01.08.2022

Выжившие на Украине иностранные боевики станут серьезной угрозой – МИД РФ

Завербованные Киевом иностранные наемники, в случае, если останутся в живых, будут представлять еще большую угрозу безопасности в мире. Об этом в интервью РИА... РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T13:48

2022-08-01T13:48

2022-08-01T13:48

специальная военная операция рф на украине

украина

в мире

политика

министерство иностранных дел рф (мид рф)

нато

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Завербованные Киевом иностранные наемники, в случае, если останутся в живых, будут представлять еще большую угрозу безопасности в мире. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.И добавил, что в условиях негласной поддержки отдельных стран НАТО власти Украины продолжают вербовать иностранных наемников для участия в боевых действиях на востоке Украины. Это противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях и прочим профильным международно-правовым документам, а также законодательству как самой Украины, так и государств, гражданами которых иностранные боевики являются, заявил дипломат.Тарабрин подчеркнул, что блокировка совместной работы в области борьбы с международным терроризмом осуществляется по инициативе западных стран и связана с непрекращающимися попытками Запада политизировать вопросы такого сотрудничества с Россией. В то время как оно должно быть "всепогодным" и независящим от сиюминутной геополитической конъюнктуры."В условиях противостояния с Западом продвижение российских принципиальных подходов к антитеррору во Всемирной организации, в устав которой заложено суверенное равенство стран, приобретает еще большее значение", – заключил дипломат.28 июля сенат США в ответ на призыв Киева призвал признать Россию спонсором терроризма.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита G7 заявил, что французские власти не намерены с этим соглашаться.

https://crimea.ria.ru/20220703/armiya-rossii-unichtozhila-ukrainskiy-prezidentskiy-polk-i-bazu-naemnikov-1123732798.html

https://crimea.ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-na-ukraine-pereshla-v-fazu-demilitarizatsii-nato--politolog-1123948655.html

украина

российская федерация (россия, рф)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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