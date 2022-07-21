https://crimea.ria.ru/20220721/v-odesskoy-oblasti-unichtozhili-bolee-600-boevikov-i-naemnikov-1123915852.html
В Одесской области уничтожили более 600 боевиков и наемников
В Одесской области уничтожили более 600 боевиков и наемников - РИА Новости Крым, 21.07.2022
В Одесской области уничтожили более 600 боевиков и наемников
ВКС России уничтожили в Одесской области более 600 боевиков, включая 120 иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T12:51
2022-07-21T12:51
2022-07-21T12:53
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. ВКС России уничтожили в Одесской области более 600 боевиков, включая 120 иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в Николаеве было уничтожено более 320 националистов. На фоне значительных потерь, которые несет ВСУ на востоке Украины, мобилизованные жители западных областей отказываются ехать на Донбасс.В рамках контрбатарейной борьбы российские военные поразили батарею реактивных систем залпового огня "Ураган" и батарею самоходных артиллерийских гаубиц "Акация" с радиолокационной станцией в Харьковской области; восемь украинских взводов РСЗО "Град"; девять артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и семь артиллерийских взводов орудий Д-30.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://crimea.ria.ru/20220721/chem-vazhen-antonovskiy-most-v-khersone-i-pochemu-vsu-khotyat-ego-razrushit-1123914084.html
https://crimea.ria.ru/20220721/tselyu-vsu-byla-sistema-okhlazhdeniya-reaktorov-zaporozhskoy-aes--vlasti-1123914892.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
В Одесской области уничтожили более 600 боевиков и наемников
Минобороны: ВКС России уничтожили в Одесской области более 600 боевиков и наемников
12:51 21.07.2022 (обновлено: 12:53 21.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. ВКС России уничтожили в Одесской области более 600 боевиков, включая 120 иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"По уточненным данным, в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков. В том числе до 120 иностранных наемников", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в Николаеве было уничтожено более 320 националистов. На фоне значительных потерь, которые несет ВСУ на востоке Украины, мобилизованные жители западных областей отказываются ехать на Донбасс.
"Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области, в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. Командованием ВСУ бригада разоружена, зачинщики арестованы, принято решение о переформировании данного соединения", - добавили в Минобороны.
В рамках контрбатарейной борьбы российские военные поразили батарею реактивных систем залпового огня "Ураган" и батарею самоходных артиллерийских гаубиц "Акация" с радиолокационной станцией в Харьковской области; восемь украинских взводов РСЗО "Град"; девять артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и семь артиллерийских взводов орудий Д-30.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.