https://crimea.ria.ru/20220728/senat-ssha-prizval-obyavit-rossiyu-stranoy---sponsorom-terrorizma-1123984843.html
Сенат США призвал объявить Россию страной - спонсором терроризма
Сенат США призвал объявить Россию страной - спонсором терроризма - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Сенат США призвал объявить Россию страной - спонсором терроризма
Сенат США утвердил резолюцию с призывом к Госдепу внести РФ в список стран, спонсирующих терроризм, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт американского... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T14:56
2022-07-28T14:56
2022-07-28T14:56
сша
российская федерация (россия, рф)
санкции против россии
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/15/1122107585_0:161:2048:1313_1920x0_80_0_0_6465aa3c0ee6a3f76d55209d3c824a50.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Сенат США утвердил резолюцию с призывом к Госдепу внести РФ в список стран, спонсирующих терроризм, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт американского конгресса."Резолюция принята в сенате с поправкой и исправленной преамбулой путем голосования", - сообщается на сайте.Также в документе указано, что резолюция не должна быть истолкована в качестве сигнала к вступлению вооруженных сил США в военные действия. По данным New York Times, обязательным к исполнению документ не является.В среду госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что присвоение России такого статуса мало что изменит для нее в практическом плане.С призывом внести Россию в список к Вашингтону обратился Киев. Аналогичные предложения звучали от ряда членов Конгресса.
https://crimea.ria.ru/20220727/snimet-li-zapad-sanktsii-s-rossii-i-kogda-eto-mozhet-proizoyti--mnenie-1123973081.html
сша
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/15/1122107585_0:91:2048:1627_1920x0_80_0_0_6b3b06d46ec32f828c3690c9d04d4554.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, российская федерация (россия, рф), санкции против россии, политика
Сенат США призвал объявить Россию страной - спонсором терроризма
Сенат США призывает Госдеп внести Россию в список стран - спонсоров терроризма
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Сенат США утвердил резолюцию с призывом к Госдепу внести РФ в список стран, спонсирующих терроризм, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт американского конгресса.
"Резолюция принята в сенате с поправкой и исправленной преамбулой путем голосования", - сообщается на сайте.
Отмечается, что такое решение принято в связи с событиями в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. При этом американские сенаторы пытаются приписать России проведение компании террора и применение сил против мирных граждан во время чеченского конфликта, удары по Сирии, поддержку "сепаратистов" в Донбассе.
Также в документе указано, что резолюция не должна быть истолкована в качестве сигнала к вступлению вооруженных сил США в военные действия. По данным New York Times, обязательным к исполнению документ не является.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что присвоение России такого статуса мало что изменит для нее в практическом плане.
С призывом внести Россию в список к Вашингтону обратился Киев. Аналогичные предложения звучали от ряда членов Конгресса.