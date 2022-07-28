https://crimea.ria.ru/20220728/senat-ssha-prizval-obyavit-rossiyu-stranoy---sponsorom-terrorizma-1123984843.html

Сенат США призвал объявить Россию страной - спонсором терроризма

Сенат США призвал объявить Россию страной - спонсором терроризма - РИА Новости Крым, 28.07.2022

Сенат США призвал объявить Россию страной - спонсором терроризма

Сенат США утвердил резолюцию с призывом к Госдепу внести РФ в список стран, спонсирующих терроризм, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт американского... РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T14:56

2022-07-28T14:56

2022-07-28T14:56

сша

российская федерация (россия, рф)

санкции против россии

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Сенат США утвердил резолюцию с призывом к Госдепу внести РФ в список стран, спонсирующих терроризм, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт американского конгресса."Резолюция принята в сенате с поправкой и исправленной преамбулой путем голосования", - сообщается на сайте.Также в документе указано, что резолюция не должна быть истолкована в качестве сигнала к вступлению вооруженных сил США в военные действия. По данным New York Times, обязательным к исполнению документ не является.В среду госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что присвоение России такого статуса мало что изменит для нее в практическом плане.С призывом внести Россию в список к Вашингтону обратился Киев. Аналогичные предложения звучали от ряда членов Конгресса.

https://crimea.ria.ru/20220727/snimet-li-zapad-sanktsii-s-rossii-i-kogda-eto-mozhet-proizoyti--mnenie-1123973081.html

сша

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, российская федерация (россия, рф), санкции против россии, политика