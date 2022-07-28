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Сенат США призвал объявить Россию страной - спонсором терроризма - РИА Новости Крым, 28.07.2022
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Сенат США призвал объявить Россию страной - спонсором терроризма
Сенат США призвал объявить Россию страной - спонсором терроризма - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Сенат США призвал объявить Россию страной - спонсором терроризма
Сенат США утвердил резолюцию с призывом к Госдепу внести РФ в список стран, спонсирующих терроризм, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт американского... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T14:56
2022-07-28T14:56
сша
российская федерация (россия, рф)
санкции против россии
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Сенат США утвердил резолюцию с призывом к Госдепу внести РФ в список стран, спонсирующих терроризм, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт американского конгресса."Резолюция принята в сенате с поправкой и исправленной преамбулой путем голосования", - сообщается на сайте.Также в документе указано, что резолюция не должна быть истолкована в качестве сигнала к вступлению вооруженных сил США в военные действия. По данным New York Times, обязательным к исполнению документ не является.В среду госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что присвоение России такого статуса мало что изменит для нее в практическом плане.С призывом внести Россию в список к Вашингтону обратился Киев. Аналогичные предложения звучали от ряда членов Конгресса.
https://crimea.ria.ru/20220727/snimet-li-zapad-sanktsii-s-rossii-i-kogda-eto-mozhet-proizoyti--mnenie-1123973081.html
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сша, российская федерация (россия, рф), санкции против россии, политика
Сенат США призвал объявить Россию страной - спонсором терроризма

Сенат США призывает Госдеп внести Россию в список стран - спонсоров терроризма

14:56 28.07.2022
 
© РИА Новости . Эдуард Песов / Перейти в фотобанкЗдание Сената США в Вашингтоне.
Здание Сената США в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Эдуард Песов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Сенат США утвердил резолюцию с призывом к Госдепу внести РФ в список стран, спонсирующих терроризм, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт американского конгресса.
"Резолюция принята в сенате с поправкой и исправленной преамбулой путем голосования", - сообщается на сайте.

Отмечается, что такое решение принято в связи с событиями в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. При этом американские сенаторы пытаются приписать России проведение компании террора и применение сил против мирных граждан во время чеченского конфликта, удары по Сирии, поддержку "сепаратистов" в Донбассе.

Также в документе указано, что резолюция не должна быть истолкована в качестве сигнала к вступлению вооруженных сил США в военные действия. По данным New York Times, обязательным к исполнению документ не является.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что присвоение России такого статуса мало что изменит для нее в практическом плане.
С призывом внести Россию в список к Вашингтону обратился Киев. Аналогичные предложения звучали от ряда членов Конгресса.
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