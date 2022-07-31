https://crimea.ria.ru/20220731/ochevidets-rasskazal-o-momente-udara-bespilotnika-po-shtabu-chf-v-sevastopole-1124012798.html

Очевидец рассказал о моменте удара беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе

Очевидец рассказал о моменте удара беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Очевидец рассказал о моменте удара беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе

Шум, похожий на работу двигателя мопеда, разбудил около шести часов утра севастопольцев, проживающих недалеко от Штаба Черноморского флота. Местный житель... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T11:43

2022-07-31T11:43

2022-07-31T11:44

севастополь

происшествия

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Шум, похожий на работу двигателя мопеда, разбудил около шести часов утра севастопольцев, проживающих недалеко от Штаба Черноморского флота. Местный житель рассказал РИА Новости Крым подробности инцидента.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ранним утром во двор Штаба Черноморского флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, беспилотник. В результате происшествия были ранены пять сотрудников Штаба, позже число пострадавших увеличилось до шести человек. Погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ были отменены из-за соображений безопасности.Позже в пресс-службе Черноморского флота уточнили, что на самодельный беспилотник было установлено маломощное взрывное устройство.В воскресенье на оперативном совещании власти города примут решение по возможному повышению уровня террористической безопасности.

https://crimea.ria.ru/20220731/razvozhaev-rasskazal-o-postradavshikh-pri-vzryve-v-shtabe-chf-v-sevastopole-1124011542.html

https://crimea.ria.ru/20220731/v-sevastopole-otmenili-vse-publichnye-meropriyatiya-ko-dnyu-vmf-1124011836.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя