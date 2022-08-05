https://crimea.ria.ru/20220805/yurist-rasskazal-o-novom-vide-moshennichestva-s-zapadnymi-vkladami-rossiyan-1124068396.html

Юрист рассказал о новом виде мошенничества с "западными" вкладами россиян

Юрист рассказал о новом виде мошенничества с "западными" вкладами россиян - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Юрист рассказал о новом виде мошенничества с "западными" вкладами россиян

С конца июля мошенники активизировались, используя новую схему выманивания средств у россиян, имеющих инвестиции на Западе, замороженные в рамках санкций ЕС и... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-05T07:32

2022-08-05T07:32

2022-08-04T18:41

экономика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. С конца июля мошенники активизировались, используя новую схему выманивания средств у россиян, имеющих инвестиции на Западе, замороженные в рамках санкций ЕС и США. Об этом радио Sputnik рассказал юрист Иван Соловьев и дал совет, как избежать обмана.Первая информация о том, что российским инвесторам стали поступать звонки и сообщения с предложением вернуть контроль над заблокированными ценными бумагами западных компаний, появилась от платформы "Мошеловка".По словам Соловьева, новая схема мошенничества стала "рабочей", так как злоумышленники играют на страхе людей перед "псевдореволюционным" решением проблемы.Юрист отметил, что сегодня эта сегмент рынка – настоящий Клондайк для мошенников. Они предлагают владельцам акций и облигаций, которые лишены возможности продать их и вывести средства, предоставить данные для доступа к их личным брокерским счетам и заплатить "налог" за услуги "эксперта-посредника", чтобы "разморозить" активы."Надо включать логику и разум. Те средства, которые заблокированы на Западе, никаким образом вернуть нельзя: ни с помощью подставных лиц, ни с помощью переводов на какие-то безопасные счета. Какая бы схема ни была разработана, со счета россиянина за рубежом уйти ничего не может", – предостерег Соловьев.В сложившейся ситуации он призвал россиян доверять только информации от официальных источников, продолжая следить "за развитием политической и экономической динамики".Ранее Соловьев раскрыл схему аферы с кредитами под залог жилья.

https://crimea.ria.ru/20220630/kak-moshenniki-obmanyvayut-turistov-ekspert-rasskazala-o-populyarnykh-skhemakh-1123700160.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество