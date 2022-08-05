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Военные РФ за сутки уничтожили живую силу и технику ВСУ в 182 районах - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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Военные РФ за сутки уничтожили живую силу и технику ВСУ в 182 районах
Военные РФ за сутки уничтожили живую силу и технику ВСУ в 182 районах - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Военные РФ за сутки уничтожили живую силу и технику ВСУ в 182 районах
В ходе специальной военной операции российская авиация, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли удары по 182 районам сосредоточения живой силы и... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T13:23
2022-08-05T13:21
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В ходе специальной военной операции российская авиация, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли удары по 182 районам сосредоточения живой силы и военной техники противника, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."За сутки поражены четыре пункта управления, в том числе 58-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск, 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики, пункт временной дислокации формирования националистов в районе населенного пункта Выводово Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 182-х районах", – сказал Конашенков на брифинге в пятницу.Также в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское и Николаевка ДНР подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30, а в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области взвод РСЗО "Град".Российские средства ПВО за сутки сбили пять беспилотников в ДНР и Харьковской области, перехватили три снаряда реактивных систем залпового огня в ДНР и Харьковской области, а также сбили три баллистические ракеты "Точка-У" в Херсонской области."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1685 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4254 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3267 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4716 единиц специальной военной автомобильной техники", – заключил Конашенков.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220805/boeviki-vsu-otkryli-ogon-po-mirnym-lyudyam-pri-popytke-zakhvatit-ikh-doma-1124075680.html
https://crimea.ria.ru/20220805/vks-rossii-unichtozhili-150-soldat-vsu-i-amerikanskie-gaubitsy-v-zaporozhe-1124074955.html
https://crimea.ria.ru/20220805/v-khersone-obezvredili-spyaschuyu-yacheyku-ukrainskikh-diversantov-1124071098.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)
Военные РФ за сутки уничтожили живую силу и технику ВСУ в 182 районах

МО: российские военные за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 182 районах

13:23 05.08.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции
Боевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В ходе специальной военной операции российская авиация, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли удары по 182 районам сосредоточения живой силы и военной техники противника, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"За сутки поражены четыре пункта управления, в том числе 58-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск, 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики, пункт временной дислокации формирования националистов в районе населенного пункта Выводово Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 182-х районах", – сказал Конашенков на брифинге в пятницу.
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Также в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское и Николаевка ДНР подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30, а в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области взвод РСЗО "Град".
Российские средства ПВО за сутки сбили пять беспилотников в ДНР и Харьковской области, перехватили три снаряда реактивных систем залпового огня в ДНР и Харьковской области, а также сбили три баллистические ракеты "Точка-У" в Херсонской области.
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"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1685 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4254 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3267 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4716 единиц специальной военной автомобильной техники", – заключил Конашенков.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
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Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь КонашенковВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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