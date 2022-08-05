https://crimea.ria.ru/20220805/voennye-rf-za-sutki-unichtozhili-zhivuyu-silu-i-tekhniku-vsu-v-182-rayonakh-1124075824.html

Военные РФ за сутки уничтожили живую силу и технику ВСУ в 182 районах

Военные РФ за сутки уничтожили живую силу и технику ВСУ в 182 районах - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Военные РФ за сутки уничтожили живую силу и технику ВСУ в 182 районах

В ходе специальной военной операции российская авиация, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли удары по 182 районам сосредоточения живой силы и... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T13:23

2022-08-05T13:23

2022-08-05T13:21

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В ходе специальной военной операции российская авиация, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли удары по 182 районам сосредоточения живой силы и военной техники противника, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."За сутки поражены четыре пункта управления, в том числе 58-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск, 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики, пункт временной дислокации формирования националистов в районе населенного пункта Выводово Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 182-х районах", – сказал Конашенков на брифинге в пятницу.Также в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское и Николаевка ДНР подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30, а в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области взвод РСЗО "Град".Российские средства ПВО за сутки сбили пять беспилотников в ДНР и Харьковской области, перехватили три снаряда реактивных систем залпового огня в ДНР и Харьковской области, а также сбили три баллистические ракеты "Точка-У" в Херсонской области."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1685 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4254 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3267 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4716 единиц специальной военной автомобильной техники", – заключил Конашенков.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220805/boeviki-vsu-otkryli-ogon-po-mirnym-lyudyam-pri-popytke-zakhvatit-ikh-doma-1124075680.html

https://crimea.ria.ru/20220805/vks-rossii-unichtozhili-150-soldat-vsu-i-amerikanskie-gaubitsy-v-zaporozhe-1124074955.html

https://crimea.ria.ru/20220805/v-khersone-obezvredili-spyaschuyu-yacheyku-ukrainskikh-diversantov-1124071098.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)