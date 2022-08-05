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В России будут отпугивать птиц от самолетов с помощью новых технологий - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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В России будут отпугивать птиц от самолетов с помощью новых технологий
В России будут отпугивать птиц от самолетов с помощью новых технологий - РИА Новости Крым, 05.08.2022
В России будут отпугивать птиц от самолетов с помощью новых технологий
В Росэлектронике разработали систему отпугивания птиц, оказавшихся на опасном расстоянии к самолету во время его полета. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T21:33
2022-08-05T21:33
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Росэлектронике разработали систему отпугивания птиц, оказавшихся на опасном расстоянии к самолету во время его полета. Об этом сообщает пресс-служба российского холдинга.Система орнитологической безопасности полетов получила название Orni. По данным компании, Orni позволит одновременно отслеживать полет до 100 птиц на расстоянии до 21 км. Оборудование уже прошло испытание в аэропорту Санкт-Петербурга, Пулково."Orni включает подсистему радиолокационного обнаружения и сопровождения, оснащенную от одного до четырех пассивными когерентными локаторами, а также подсистему сопряжения с биоакустическими излучателями и другими устройствами, которые отпугивают птиц, оказавшихся в опасной для полетов зоне. Устройства не создают помехи и не влияют на работу радиотехнического оборудования самолетов и аэропортов", – рассказали в пресс-службе холдинга.Кроме того, Orni будет фиксировать и запоминать полеты всех встреченных на пути воздушного судна птиц и обмениваться полученной информацией со службами аэропортов. Вся работа программы автоматизирована.Росэлектроника – дочернее предприятие Ростеха. В госкорпорации разработку Orni курирует НИИ "Вектор". По словам директора по коммерческой деятельности "Вектора" Андрея Сорокина, разработка позволит сократить количество происшествий в воздухе, связанных со столкновениями самолетов с птицами.Ранее руководитель федеральной астрономической программы Space объяснил, какие возможности для российской космонавтики откроет собственная космическая станция.
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наука и технологии
В России будут отпугивать птиц от самолетов с помощью новых технологий

В Росэлектронике разработали систему отпугивания птиц от самолетов на большой высоте

21:33 05.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоСтая птиц. Архивное фото
Стая птиц. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Росэлектронике разработали систему отпугивания птиц, оказавшихся на опасном расстоянии к самолету во время его полета. Об этом сообщает пресс-служба российского холдинга.
Система орнитологической безопасности полетов получила название Orni. По данным компании, Orni позволит одновременно отслеживать полет до 100 птиц на расстоянии до 21 км. Оборудование уже прошло испытание в аэропорту Санкт-Петербурга, Пулково.
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"Orni включает подсистему радиолокационного обнаружения и сопровождения, оснащенную от одного до четырех пассивными когерентными локаторами, а также подсистему сопряжения с биоакустическими излучателями и другими устройствами, которые отпугивают птиц, оказавшихся в опасной для полетов зоне. Устройства не создают помехи и не влияют на работу радиотехнического оборудования самолетов и аэропортов", – рассказали в пресс-службе холдинга.
Кроме того, Orni будет фиксировать и запоминать полеты всех встреченных на пути воздушного судна птиц и обмениваться полученной информацией со службами аэропортов. Вся работа программы автоматизирована.
Росэлектроника – дочернее предприятие Ростеха. В госкорпорации разработку Orni курирует НИИ "Вектор". По словам директора по коммерческой деятельности "Вектора" Андрея Сорокина, разработка позволит сократить количество происшествий в воздухе, связанных со столкновениями самолетов с птицами.
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"По данным Международной организации гражданской авиации, ежегодно в мире происходит более 5 000 столкновений воздушных судов с птицами. В почти половине случаев птицы попадают в двигатель, после чего самолету приходится возвращаться в аэропорт. Наша новая система с высокой точностью отслеживает полеты птиц рядом с аэропортом и отпугивает их во время взлетов и посадок самолетов", – рассказал он.
Ранее руководитель федеральной астрономической программы Space объяснил, какие возможности для российской космонавтики откроет собственная космическая станция.
 
Наука и технологии
 
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