https://crimea.ria.ru/20220805/v-rossii-budut-otpugivat-ptits-ot-samoletov-s-pomoschyu-novykh-tekhnologiy-1124079387.html

В России будут отпугивать птиц от самолетов с помощью новых технологий

В России будут отпугивать птиц от самолетов с помощью новых технологий - РИА Новости Крым, 05.08.2022

В России будут отпугивать птиц от самолетов с помощью новых технологий

В Росэлектронике разработали систему отпугивания птиц, оказавшихся на опасном расстоянии к самолету во время его полета. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T21:33

2022-08-05T21:33

2022-08-05T21:33

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Росэлектронике разработали систему отпугивания птиц, оказавшихся на опасном расстоянии к самолету во время его полета. Об этом сообщает пресс-служба российского холдинга.Система орнитологической безопасности полетов получила название Orni. По данным компании, Orni позволит одновременно отслеживать полет до 100 птиц на расстоянии до 21 км. Оборудование уже прошло испытание в аэропорту Санкт-Петербурга, Пулково."Orni включает подсистему радиолокационного обнаружения и сопровождения, оснащенную от одного до четырех пассивными когерентными локаторами, а также подсистему сопряжения с биоакустическими излучателями и другими устройствами, которые отпугивают птиц, оказавшихся в опасной для полетов зоне. Устройства не создают помехи и не влияют на работу радиотехнического оборудования самолетов и аэропортов", – рассказали в пресс-службе холдинга.Кроме того, Orni будет фиксировать и запоминать полеты всех встреченных на пути воздушного судна птиц и обмениваться полученной информацией со службами аэропортов. Вся работа программы автоматизирована.Росэлектроника – дочернее предприятие Ростеха. В госкорпорации разработку Orni курирует НИИ "Вектор". По словам директора по коммерческой деятельности "Вектора" Андрея Сорокина, разработка позволит сократить количество происшествий в воздухе, связанных со столкновениями самолетов с птицами.Ранее руководитель федеральной астрономической программы Space объяснил, какие возможности для российской космонавтики откроет собственная космическая станция.

https://crimea.ria.ru/20220519/ptitsy-bez-neba-chto-so-sportivnoy-aviatsiey-v-krymu-1123281334.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука и технологии