https://crimea.ria.ru/20220805/sevastopoltsa-osudili-za-seriyu-pyanykh-prestupleniy-1124072216.html

Севастопольца осудили за серию "пьяных" преступлений

Севастопольца осудили за серию "пьяных" преступлений - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Севастопольца осудили за серию "пьяных" преступлений

Житель Севастополя осужден более чем на семь лет колонии за серию преступлений, в том числе покушение на убийство, разбойное нападение и грабеж. Об этом... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T10:48

2022-08-05T10:48

2022-08-05T10:48

севастополь

происшествия

прокуратура города севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Житель Севастополя осужден более чем на семь лет колонии за серию преступлений, в том числе покушение на убийство, разбойное нападение и грабеж. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Его разыскивали с января прошлого года. Тогда в ходе ссоры злоумышленник выстрелили в голову своей знакомой 18-летней девушке из сигнального пистолета и скрылся, решив, что она скончалась.Позже мужчина совершил еще серию преступлений. Напал с ножом, избил и ранил приятелей, у которых был в гостях. Потом с применением насилия ограбил на улице незнакомцев, еще одного незнакомого мужчину избил, причинив ему тяжкий вред здоровью."Кроме того, в ночное время он совершил разбойное нападение на ранее незнакомого ему 20-летнего молодого человека, нанес потерпевшему несколько ударов кулаком, ногой и ножом и похитил у него мобильный телефон", – рассказали в ведомстве.Почти все преступления мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения.После задержания ранее уже судимый злоумышленник 1984 г.р. был взят под сражу. Теперь он осужден по нескольких статьям в покушении на убийство, грабеже, разбое и причинении вреда здоровью разной степени тяжести и получил 7 лет и 3 месяца исправительной колонии особого режима.После освобождения из нее, согласно решению суда, преступник должен будет отбыть дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на два года, уточнили в прокуратуре.Приговор в законную силу еще не вступил.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Севастополе осудят жителя Краснодарского края по обвинению в грабеже и угрозе убийством.

https://crimea.ria.ru/20220721/izbil-vazoy-i-ograbil-pensionerku-v-krymu-osudyat-zhitelya-tatarstana-1123912635.html

https://crimea.ria.ru/20220601/krymchanin-poydet-pod-sud-za-smertelnye-poboi-sozhitelnitse-1123414877.html

https://crimea.ria.ru/20220802/izbil-do-komy-krymchanin-poydet-pod-sud-za-istyazanie-8-letnego-pasynka-1124039168.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, прокуратура города севастополя