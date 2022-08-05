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Севастопольца осудили за серию "пьяных" преступлений - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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Севастопольца осудили за серию "пьяных" преступлений
Севастопольца осудили за серию "пьяных" преступлений - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Севастопольца осудили за серию "пьяных" преступлений
Житель Севастополя осужден более чем на семь лет колонии за серию преступлений, в том числе покушение на убийство, разбойное нападение и грабеж. Об этом... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T10:48
2022-08-05T10:48
севастополь
происшествия
прокуратура города севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Житель Севастополя осужден более чем на семь лет колонии за серию преступлений, в том числе покушение на убийство, разбойное нападение и грабеж. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Его разыскивали с января прошлого года. Тогда в ходе ссоры злоумышленник выстрелили в голову своей знакомой 18-летней девушке из сигнального пистолета и скрылся, решив, что она скончалась.Позже мужчина совершил еще серию преступлений. Напал с ножом, избил и ранил приятелей, у которых был в гостях. Потом с применением насилия ограбил на улице незнакомцев, еще одного незнакомого мужчину избил, причинив ему тяжкий вред здоровью."Кроме того, в ночное время он совершил разбойное нападение на ранее незнакомого ему 20-летнего молодого человека, нанес потерпевшему несколько ударов кулаком, ногой и ножом и похитил у него мобильный телефон", – рассказали в ведомстве.Почти все преступления мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения.После задержания ранее уже судимый злоумышленник 1984 г.р. был взят под сражу. Теперь он осужден по нескольких статьям в покушении на убийство, грабеже, разбое и причинении вреда здоровью разной степени тяжести и получил 7 лет и 3 месяца исправительной колонии особого режима.После освобождения из нее, согласно решению суда, преступник должен будет отбыть дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на два года, уточнили в прокуратуре.Приговор в законную силу еще не вступил.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Севастополе осудят жителя Краснодарского края по обвинению в грабеже и угрозе убийством.
https://crimea.ria.ru/20220721/izbil-vazoy-i-ograbil-pensionerku-v-krymu-osudyat-zhitelya-tatarstana-1123912635.html
https://crimea.ria.ru/20220601/krymchanin-poydet-pod-sud-za-smertelnye-poboi-sozhitelnitse-1123414877.html
https://crimea.ria.ru/20220802/izbil-do-komy-krymchanin-poydet-pod-sud-za-istyazanie-8-letnego-pasynka-1124039168.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, прокуратура города севастополя
Севастопольца осудили за серию "пьяных" преступлений

Рецидивиста из Севастополя осудили на 7 лет за покушение на убийство, грабежи и разбой

10:48 05.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Житель Севастополя осужден более чем на семь лет колонии за серию преступлений, в том числе покушение на убийство, разбойное нападение и грабеж. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Его разыскивали с января прошлого года. Тогда в ходе ссоры злоумышленник выстрелили в голову своей знакомой 18-летней девушке из сигнального пистолета и скрылся, решив, что она скончалась.
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Позже мужчина совершил еще серию преступлений. Напал с ножом, избил и ранил приятелей, у которых был в гостях. Потом с применением насилия ограбил на улице незнакомцев, еще одного незнакомого мужчину избил, причинив ему тяжкий вред здоровью.
"Кроме того, в ночное время он совершил разбойное нападение на ранее незнакомого ему 20-летнего молодого человека, нанес потерпевшему несколько ударов кулаком, ногой и ножом и похитил у него мобильный телефон", – рассказали в ведомстве.
Почти все преступления мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения.
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После задержания ранее уже судимый злоумышленник 1984 г.р. был взят под сражу. Теперь он осужден по нескольких статьям в покушении на убийство, грабеже, разбое и причинении вреда здоровью разной степени тяжести и получил 7 лет и 3 месяца исправительной колонии особого режима.
После освобождения из нее, согласно решению суда, преступник должен будет отбыть дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на два года, уточнили в прокуратуре.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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