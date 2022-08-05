https://crimea.ria.ru/20220805/igla-i-vzryvchatka-v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-nashli-tayniki-1124079697.html
"Игла" и взрывчатка: в Херсонской и Запорожской областях нашли тайники
"Игла" и взрывчатка: в Херсонской и Запорожской областях нашли тайники - РИА Новости Крым, 05.08.2022
"Игла" и взрывчатка: в Херсонской и Запорожской областях нашли тайники
За неделю в Херсонской и Запорожской областях обнаружено девять тайников с оружием, в связи с причастностью к деятельности националистических организаций, СБУ и РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T20:41
2022-08-05T20:41
2022-08-05T20:41
новая жизнь на освобожденных территориях
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
херсонская область
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. За неделю в Херсонской и Запорожской областях обнаружено девять тайников с оружием, в связи с причастностью к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ задержаны 70 человек, сообщает пресс-служба Росгвардии.Среди обнаруженных боеприпасов также более 6,5 тыс. патронов различного калибра, 25 ручных гранат, двадцать 152-мм артиллерийских снарядов, два самодельных взрывных устройства и килограмм взрывчатых веществ.Глава ВГА Запорожья Балицкий: о референдуме, газе и борьбе с террористами >>Ранее в Херсоне обезвредили "спящую ячейку" украинских диверсантов, все члены группировки задержаны.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
https://crimea.ria.ru/20220805/v-khersone-obezvredili-spyaschuyu-yacheyku-ukrainskikh-diversantov-1124071098.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), херсонская область, запорожская область, специальная военная операция рф на украине
"Игла" и взрывчатка: в Херсонской и Запорожской областях нашли тайники
В Херсонской и Запорожской областях нашли тайники с оружием и задержали 70 человек