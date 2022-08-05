https://crimea.ria.ru/20220805/igla-i-vzryvchatka-v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-nashli-tayniki-1124079697.html

"Игла" и взрывчатка: в Херсонской и Запорожской областях нашли тайники

"Игла" и взрывчатка: в Херсонской и Запорожской областях нашли тайники - РИА Новости Крым, 05.08.2022

"Игла" и взрывчатка: в Херсонской и Запорожской областях нашли тайники

За неделю в Херсонской и Запорожской областях обнаружено девять тайников с оружием, в связи с причастностью к деятельности националистических организаций, СБУ и РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T20:41

2022-08-05T20:41

2022-08-05T20:41

новая жизнь на освобожденных территориях

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

херсонская область

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124079555_0:39:751:461_1920x0_80_0_0_6b1e53c51f396cbd31065a0737b2c4f5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. За неделю в Херсонской и Запорожской областях обнаружено девять тайников с оружием, в связи с причастностью к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ задержаны 70 человек, сообщает пресс-служба Росгвардии.Среди обнаруженных боеприпасов также более 6,5 тыс. патронов различного калибра, 25 ручных гранат, двадцать 152-мм артиллерийских снарядов, два самодельных взрывных устройства и килограмм взрывчатых веществ.Глава ВГА Запорожья Балицкий: о референдуме, газе и борьбе с террористами >>Ранее в Херсоне обезвредили "спящую ячейку" украинских диверсантов, все члены группировки задержаны.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.

https://crimea.ria.ru/20220805/v-khersone-obezvredili-spyaschuyu-yacheyku-ukrainskikh-diversantov-1124071098.html

херсонская область

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), херсонская область, запорожская область, специальная военная операция рф на украине