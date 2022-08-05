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"Игла" и взрывчатка: в Херсонской и Запорожской областях нашли тайники - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
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"Игла" и взрывчатка: в Херсонской и Запорожской областях нашли тайники
"Игла" и взрывчатка: в Херсонской и Запорожской областях нашли тайники - РИА Новости Крым, 05.08.2022
"Игла" и взрывчатка: в Херсонской и Запорожской областях нашли тайники
За неделю в Херсонской и Запорожской областях обнаружено девять тайников с оружием, в связи с причастностью к деятельности националистических организаций, СБУ и РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T20:41
2022-08-05T20:41
новая жизнь на освобожденных территориях
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
херсонская область
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. За неделю в Херсонской и Запорожской областях обнаружено девять тайников с оружием, в связи с причастностью к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ задержаны 70 человек, сообщает пресс-служба Росгвардии.Среди обнаруженных боеприпасов также более 6,5 тыс. патронов различного калибра, 25 ручных гранат, двадцать 152-мм артиллерийских снарядов, два самодельных взрывных устройства и килограмм взрывчатых веществ.Глава ВГА Запорожья Балицкий: о референдуме, газе и борьбе с террористами &gt;&gt;Ранее в Херсоне обезвредили "спящую ячейку" украинских диверсантов, все члены группировки задержаны.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
https://crimea.ria.ru/20220805/v-khersone-obezvredili-spyaschuyu-yacheyku-ukrainskikh-diversantov-1124071098.html
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), херсонская область, запорожская область, специальная военная операция рф на украине
"Игла" и взрывчатка: в Херсонской и Запорожской областях нашли тайники

В Херсонской и Запорожской областях нашли тайники с оружием и задержали 70 человек

20:41 05.08.2022
 
© Пресс-служба РосгвардииОружие, найденное бойцами Росгвардии в тайниках на освобожденных территориях Украины
Оружие, найденное бойцами Росгвардии в тайниках на освобожденных территориях Украины
© Пресс-служба Росгвардии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. За неделю в Херсонской и Запорожской областях обнаружено девять тайников с оружием, в связи с причастностью к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ задержаны 70 человек, сообщает пресс-служба Росгвардии.
По данным ведомства, росгвардейцы изъяли из незаконного оборота девять гранатометов, в том числе 12,7-миллиметровый пулемет "Корд" производства США, 80 единиц огнестрельного оружия, пусковой модуль ПЗРК "Игла", четыре снаряда к гранатомету".
Среди обнаруженных боеприпасов также более 6,5 тыс. патронов различного калибра, 25 ручных гранат, двадцать 152-мм артиллерийских снарядов, два самодельных взрывных устройства и килограмм взрывчатых веществ.
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В Херсоне обезвредили "спящую ячейку" украинских диверсантов
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Херсонская областьЗапорожская областьСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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