https://crimea.ria.ru/20220805/energoblok-kurskoy-aes-vyshel-iz-stroya-1124072612.html

Энергоблок Курской АЭС вышел из строя

Энергоблок Курской АЭС вышел из строя - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Энергоблок Курской АЭС вышел из строя

Работа второго энергоблока Курской АЭС остановлена автоматикой из-за неисправности на подстанции "Южная". Об этом сообщает управление информации и общественных... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T11:09

2022-08-05T11:09

2022-08-05T11:11

курская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Работа второго энергоблока Курской АЭС остановлена автоматикой из-за неисправности на подстанции "Южная". Об этом сообщает управление информации и общественных связей станции.Кроме того, пресс-служба уточняет, что в настоящее время энергоблок №1 не вырабатывает энергию, а №4 – в плановом ремонте. Всего АЭС состоит из четырех энергоблоков.При этом, показатели радиационного фона на станции и в районе ее расположения (в 40 км юго-западнее Курска на левом берегу реки Сейм) не изменялся и не превышает естественных фоновых значений.

https://crimea.ria.ru/20220727/obstrelami-aes-v-zaporozhe-kiev-provotsiruet-tekhnogennuyu-katastrofu--mid-1123975187.html

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курская область, новости