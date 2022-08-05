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Энергоблок Курской АЭС вышел из строя - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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Энергоблок Курской АЭС вышел из строя
Энергоблок Курской АЭС вышел из строя - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Энергоблок Курской АЭС вышел из строя
Работа второго энергоблока Курской АЭС остановлена автоматикой из-за неисправности на подстанции "Южная". Об этом сообщает управление информации и общественных... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T11:09
2022-08-05T11:11
курская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Работа второго энергоблока Курской АЭС остановлена автоматикой из-за неисправности на подстанции "Южная". Об этом сообщает управление информации и общественных связей станции.Кроме того, пресс-служба уточняет, что в настоящее время энергоблок №1 не вырабатывает энергию, а №4 – в плановом ремонте. Всего АЭС состоит из четырех энергоблоков.При этом, показатели радиационного фона на станции и в районе ее расположения (в 40 км юго-западнее Курска на левом берегу реки Сейм) не изменялся и не превышает естественных фоновых значений.
https://crimea.ria.ru/20220727/obstrelami-aes-v-zaporozhe-kiev-provotsiruet-tekhnogennuyu-katastrofu--mid-1123975187.html
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курская область, новости
Энергоблок Курской АЭС вышел из строя

Работа энергоблока Курской АЭС остановлена из-за неисправности на подстанции

11:09 05.08.2022 (обновлено: 11:11 05.08.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКурская АЭС
Курская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Работа второго энергоблока Курской АЭС остановлена автоматикой из-за неисправности на подстанции "Южная". Об этом сообщает управление информации и общественных связей станции.
"4 августа 2022 года в 17:37 (мск) из-за неисправности на подстанции "Южная" 330 кВ действием автоматики был остановлен энергоблок №2 Курской АЭС", – говорится в сообщении.
Кроме того, пресс-служба уточняет, что в настоящее время энергоблок №1 не вырабатывает энергию, а №4 – в плановом ремонте. Всего АЭС состоит из четырех энергоблоков.
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При этом, показатели радиационного фона на станции и в районе ее расположения (в 40 км юго-западнее Курска на левом берегу реки Сейм) не изменялся и не превышает естественных фоновых значений.
 
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