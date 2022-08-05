https://crimea.ria.ru/20220805/chast-kryma-ostalas-bez-vody--adresa-i-sroki-podklyucheniya-1124073977.html

Часть Крыма осталась без воды – адреса и сроки подключения

Часть Крыма осталась без воды – адреса и сроки подключения - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Часть Крыма осталась без воды – адреса и сроки подключения

В пятницу в ряде населенных пунктов Крыма из-за ремонтов и повреждений на сетях не будет воды, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T12:17

2022-08-05T12:17

2022-08-05T12:17

крым

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В пятницу в ряде населенных пунктов Крыма из-за ремонтов и повреждений на сетях не будет воды, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".По данным компании, до 15 часов ограничено водоснабжение симферопольского села Давыдовка.Из-за повреждения на сетях до 15.00 воды также не будет в Феодосии по проспекту Айвазовского и по улице Горького, 2-6. В феодосийском поселке Курортное до вечера ремонтируют насосное оборудование, в этой связи без подачи ресурса остаются улицы Курортная, Прибрежная, улица Кара-Даг, в Щебетовке из-за повреждения водовода улица Первомайская.Специалисты джанкойского филиала до вечера будут вести работы в поселке Красногвардейском, поэтому воды не будет по улицам Матросова, Спортивной, Шевченко, Б. Хмельницкого, 20 лет Октября, Фрунзе, Крупской, Мичурина, Энгельса, Чкалова. Также без воды абоненты красногвардейского села Восход, расположенные по улицам Ленина, Садовой, Суворова, Мичурина, Комсомольской, Виноградной. Кроме того, воды не будет в Краснознаменке и Зерновом.В Красноперекопском районе в течение дня без водоснабжения останется село Вишневка: улицы Маленко, Белоусова, Ленина, Гагарина, Есенина, в Белогорском районе - частично село Зыбино, в Ленинском – улица Табачная, 3-13 в поселке Ленино.Жителей бахчисарайского поселка Сирень в связи с изменением состава воды в источнике водоснабжения просят не использовать воду из центрального водопровода для питья. Вода пригодна только для технических нужд. Организован ежедневный подвоз: утром с 8.00 до 10.00, вечером с 15.00 до 17.00.

https://crimea.ria.ru/20220802/khusnullin-nazval-klyuchevuyu-problemu-vodosnabzheniya-sevastopolya-1124041753.html

https://crimea.ria.ru/20220728/kak-ekonomit-dengi-na-vode---sovet-eksperta-roskachestva-1123980985.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество