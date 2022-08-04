https://crimea.ria.ru/20220804/zapad-ispolzuet-ukrainskuyu-armiyu-kak-podopytnykh-krolikov--ekspert-1124043179.html
Запад использует украинскую армию как подопытных кроликов – эксперт
Запад использует украинскую армию как подопытных кроликов – эксперт - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Запад использует украинскую армию как подопытных кроликов – эксперт
Страны Запада сделали из Украины полигон для испытания в боевых условиях своих образцов вооружений, в этой ситуации украинскую армию используют как "подопытных... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T03:30
2022-08-04T03:30
2022-08-04T03:30
радио "спутник в крыму"
специальная военная операция рф на украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
в мире
германия
андрей никифоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Страны Запада сделали из Украины полигон для испытания в боевых условиях своих образцов вооружений, в этой ситуации украинскую армию используют как "подопытных кроликов". Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров, комментируя заявление канцлера Германии Олафа Шольца о поставках Киеву единичных образцов новейшего вооружения.Ранее Шольц в интервью СМИ заявил, что Берлин намерен поставить Украине настолько ценные и новые боевые системы, часть из которых еще даже не успели поставить на вооружение бундесвера.По словам Никифорова, поставлять украинской армии образцы вооружений, которые исчисляются единицами – все равно, что лечить тяжело больного человека гомеопатическими средствами."Конечно, какое-то беспокойство это нам наверняка доставит, но изменить ситуацию коренным образом не сможет", – подчеркнул политолог.
https://crimea.ria.ru/20220721/kiev-budet-testirovat-natovskoe-oruzhie-na-ukraintsakh--zakharova-1123914727.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины), в мире, германия, андрей никифоров
Запад использует украинскую армию как подопытных кроликов – эксперт
Политолог Никифоров: Запад сделал из Украины полигон, а из ВСУ – подопытных кроликов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Страны Запада сделали из Украины полигон для испытания в боевых условиях своих образцов вооружений, в этой ситуации украинскую армию используют как "подопытных кроликов". Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров, комментируя заявление канцлера Германии Олафа Шольца о поставках Киеву единичных образцов новейшего вооружения.
Ранее Шольц в интервью СМИ заявил, что Берлин намерен поставить Украине настолько ценные и новые боевые системы, часть из которых еще даже не успели поставить на вооружение бундесвера.
"Это унизительно для Украины и ее вооруженных сил, потому что никто не скрывает, что украинские войска используются как подопытные кролики. Мол, "мы дадим им пару устройств, они их оттестируют, понесут потери, но зато мы в боевых условиях испытаем то или иное средство". Украину используют как некий такой полигон, очень удобный. Это не союзническая помощь и она в любом случае кардинально не может ничего изменить", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
По словам Никифорова, поставлять украинской армии образцы вооружений, которые исчисляются единицами – все равно, что лечить тяжело больного человека гомеопатическими средствами.
"Конечно, какое-то беспокойство это нам наверняка доставит, но изменить ситуацию коренным образом не сможет", – подчеркнул политолог.