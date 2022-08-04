https://crimea.ria.ru/20220804/zapad-ispolzuet-ukrainskuyu-armiyu-kak-podopytnykh-krolikov--ekspert-1124043179.html

Запад использует украинскую армию как подопытных кроликов – эксперт

Запад использует украинскую армию как подопытных кроликов – эксперт - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Запад использует украинскую армию как подопытных кроликов – эксперт

Страны Запада сделали из Украины полигон для испытания в боевых условиях своих образцов вооружений, в этой ситуации украинскую армию используют как "подопытных... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T03:30

2022-08-04T03:30

2022-08-04T03:30

радио "спутник в крыму"

специальная военная операция рф на украине

украина

всу (вооруженные силы украины)

в мире

германия

андрей никифоров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Страны Запада сделали из Украины полигон для испытания в боевых условиях своих образцов вооружений, в этой ситуации украинскую армию используют как "подопытных кроликов". Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров, комментируя заявление канцлера Германии Олафа Шольца о поставках Киеву единичных образцов новейшего вооружения.Ранее Шольц в интервью СМИ заявил, что Берлин намерен поставить Украине настолько ценные и новые боевые системы, часть из которых еще даже не успели поставить на вооружение бундесвера.По словам Никифорова, поставлять украинской армии образцы вооружений, которые исчисляются единицами – все равно, что лечить тяжело больного человека гомеопатическими средствами."Конечно, какое-то беспокойство это нам наверняка доставит, но изменить ситуацию коренным образом не сможет", – подчеркнул политолог.

https://crimea.ria.ru/20220721/kiev-budet-testirovat-natovskoe-oruzhie-na-ukraintsakh--zakharova-1123914727.html

https://crimea.ria.ru/20220720/ssha-ne-stanut-svetit-na-ukraine-oruzhie-novogo-tipa--ekspert-1123898615.html

украина

германия

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины), в мире, германия, андрей никифоров