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Почему важно рассекречивать архивные документы времен Второй мировой
Почему важно рассекречивать архивные документы времен Второй мировой - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Почему важно рассекречивать архивные документы времен Второй мировой
Рассекречивание архивных документов, свидетельствующих о военных преступлениях против гражданского населения в ходе Второй мировой войны, необходимо для... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T19:58
2022-08-04T19:58
2022-08-04T19:58
крым в великой отечественной войне
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Рассекречивание архивных документов, свидетельствующих о военных преступлениях против гражданского населения в ходе Второй мировой войны, необходимо для выявления избежавших наказания последователей нацистского режима и мест массовой гибели людей, а также подтверждения факта геноцида советского народа. Такое мнение высказала ответственный секретарь "Поискового движения России", депутат Государственной думы Елена Цунаева в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Цунаевой, в современном обществе крайне мало говорится о нацистских преступлениях и трагедии гражданского населения, которое пострадало в ходе оккупационной политики.Цунаева напомнила о существовании так называемого плана Ост (программа закрепления господства нацистской Германии в Восточной Европе – прим.). По ее словам, его реализация привела бы к тому, что из четырех граждан в живых оставался один, и его дальнейшая жизнь проходила бы в нечеловеческих условиях. При этом, такой план был не только у нацистской Германии, утверждает Цунаева, но и у Японии.При этом, многие военные преступники, в том числе специалисты по биологическому оружию, избежали наказания, потому что были вывезены в США и получили иммунитет.Сегодня рассекреченные архивные документы подтверждают факты военных преступлений, направляют научную и исследовательскую работу и становятся основой для обвинительных приговоров и судов, которые состоялись в ряде российских регионов, в том числе в Республике Крым, Новгородской, Орловской, Ростовской, Брянской областях, Псковском регионе, и позволили признать факт геноцида."Именно архивные документы, свидетельские показания работающих на местах массовой гибели поисковиков, заключения экспертов – неотъемлемая часть обвинительных приговоров, которые подтверждают и позволяют судам вынести взвешенное решение, дать юридическую оценку и назвать все своими именами – геноцид советского народа", – заключила Цунаева.При этом, под геноцидом она призывает понимать не только физическое уничтожение, но и создание невыносимых условий для жизни, то есть существование в ограниченном жизненном пространстве без возможности удовлетворения базовых потребностей и доступа к медицинской помощи.Ранее в Крыму прошел судебный процесс, установивший, что преступления нацистов на полуострове являются геноцидом. 219 тысяч гражданских лиц и военнопленных были убиты, замучены, погибли от голода и болезней.
https://crimea.ria.ru/20220803/v-sevastopole-otkroyut-pamyatnik-shturmovavshemu-reykhstag-kombatu-1124042090.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым в великой отечественной войне, крым, общество
Почему важно рассекречивать архивные документы времен Второй мировой
Рассекречивание архивных документов позволяет признать факт геноцида народов СССР
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Рассекречивание архивных документов, свидетельствующих о военных преступлениях против гражданского населения в ходе Второй мировой войны, необходимо для выявления избежавших наказания последователей нацистского режима и мест массовой гибели людей, а также подтверждения факта геноцида советского народа. Такое мнение высказала ответственный секретарь "Поискового движения России", депутат Государственной думы Елена Цунаева в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
По словам Цунаевой, в современном обществе крайне мало говорится о нацистских преступлениях и трагедии гражданского населения, которое пострадало в ходе оккупационной политики.
"Такое невнимание приводит к девальвации подвигов наших защитников, потому что у граждан и подрастающего поколения складывается впечатление, что это была война двух государств и их союзников за какую-то территорию. Мы же хотим подчеркнуть, что война шла не за территорию, а за выживание", – рассказала она.
Цунаева напомнила о существовании так называемого плана Ост (программа закрепления господства нацистской Германии в Восточной Европе – прим.). По ее словам, его реализация привела бы к тому, что из четырех граждан в живых оставался один, и его дальнейшая жизнь проходила бы в нечеловеческих условиях. При этом, такой план был не только у нацистской Германии, утверждает Цунаева, но и у Японии.
"Милитаристская Япония тоже планировала свое жизненное пространство, которое касалось нашего Дальнего Востока. Проект дал возможность прикоснуться сегодня к рассекреченным документам и вновь поднять тему участия японских милитаристов к подготовке биологического, бактериологического оружия", – поделилась эксперт.
При этом, многие военные преступники, в том числе специалисты по биологическому оружию, избежали наказания, потому что были вывезены в США и получили иммунитет.
Сегодня рассекреченные архивные документы подтверждают факты военных преступлений, направляют научную и исследовательскую работу и становятся основой для обвинительных приговоров и судов, которые состоялись в ряде российских регионов, в том числе в Республике Крым, Новгородской, Орловской, Ростовской, Брянской областях, Псковском регионе, и позволили признать факт геноцида.
"Именно архивные документы, свидетельские показания работающих на местах массовой гибели поисковиков, заключения экспертов – неотъемлемая часть обвинительных приговоров, которые подтверждают и позволяют судам вынести взвешенное решение, дать юридическую оценку и назвать все своими именами – геноцид советского народа", – заключила Цунаева.
При этом, под геноцидом она призывает понимать не только физическое уничтожение, но и создание невыносимых условий для жизни, то есть существование в ограниченном жизненном пространстве без возможности удовлетворения базовых потребностей и доступа к медицинской помощи.
Ранее в Крыму прошел судебный процесс
, установивший, что преступления нацистов на полуострове являются геноцидом. 219 тысяч гражданских лиц и военнопленных были убиты, замучены, погибли от голода и болезней.