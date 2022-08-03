https://crimea.ria.ru/20220803/v-sevastopole-otsenili-stroitelstvo-kos-na-kurortnoy-storone-1124050483.html

В Севастополе оценили строительство КОС на "курортной" стороне

В Севастополе оценили строительство КОС на "курортной" стороне - РИА Новости Крым, 03.08.2022

В Севастополе оценили строительство КОС на "курортной" стороне

Реконструкция КОС в курортном селе Орловка на Северной стороне Севастополя, где расположено множество песчаных пляжей, в стадии завершения. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T16:15

2022-08-03T16:15

2022-08-03T16:15

севастополь

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

реализация фцп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Реконструкция КОС в курортном селе Орловка на Северной стороне Севастополя, где расположено множество песчаных пляжей, в стадии завершения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что все технологическое оборудование, необходимое для ввода объекта в эксплуатацию, приобретено, и напомнил, что по завершении работ производительность очистных сооружений вырастет до 3 тысяч куб. метров в сутки. Ранее этот показатель достигал максимум 400 куб. м/сут.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: главные итоги трех лет работы >>В феврале было выполнено 65% работ на объекте, а в департаменте капитального строительства Севастополя заверили, что завершающим этапом станут пуско-наладочные работы, которые произведут осенью.Ранее подрядчик заявлял, что КОС могут заработать в полную мощность весной 2022, то есть на полгода раньше предусмотренного проектом срока. Однако этого не произошло, как объяснили в правительстве, из-за отсутствия необходимых мощностей.Работы по реконструкции выполняет АО "ЭКОС". Цена контракта – 548,3 млн рублей.В июле представители Минстроя проверили ход работ по строительству КОС "Южные" в Севастополе, протяженностью 1,7 тыс. метров.

https://crimea.ria.ru/20220721/kogda-zarabotayut-novye-ochistnye-v-ordzhonikidze-1123917120.html

севастополь

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севастополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, реализация фцп в крыму и севастополе