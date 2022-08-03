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В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию после гибели военных
В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию после гибели военных - РИА Новости Крым, 03.08.2022
В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию после гибели военных
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) объявил частичную военную мобилизацию на фоне обострения обстановки и гибели двух военнослужащих. РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T17:46
2022-08-03T17:46
2022-08-03T17:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) объявил частичную военную мобилизацию на фоне обострения обстановки и гибели двух военнослужащих.Ранее министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило об ударе военных Азербайджана по постоянному месту дислокаций одной из воинских частей непризнанной республики. По данным ведомства, в результате атаки двое военнослужащих погибли, еще 14 получили ранения.В свою очередь в министерстве обороны Азербайджана сообщили о гибели одного военного в результате обстрела азербайджанских позиций в Карабахе со стороны армянских военных формирований.
https://crimea.ria.ru/20220705/ekspert-turtsiya-budet-sozdavat-problemy-dlya-rossii-v-zakavkaze-i-azii-1123743356.html
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в мире
В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию после гибели военных
Власти Нагорного Карабаха объявили частичную военную мобилизацию после гибели двух солдат
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) объявил частичную военную мобилизацию на фоне обострения обстановки и гибели двух военнослужащих.
"3 августа президент Республики Арцах (армянское название республики – ред.) Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому с 3 августа 2022 года в республике объявлена частичная военная мобилизация", – сообщается на сайте президента НКР.
Ранее министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило об ударе военных Азербайджана по постоянному месту дислокаций одной из воинских частей непризнанной республики. По данным ведомства, в результате атаки двое военнослужащих погибли, еще 14 получили ранения.
В свою очередь в министерстве обороны Азербайджана сообщили о гибели одного военного в результате обстрела азербайджанских позиций в Карабахе со стороны армянских военных формирований.