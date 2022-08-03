https://crimea.ria.ru/20220803/v-nagornom-karabakhe-obyavili-chastichnuyu-mobilizatsiyu-posle-gibeli-voennykh-1124055564.html

В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию после гибели военных

В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию после гибели военных - РИА Новости Крым, 03.08.2022

В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию после гибели военных

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) объявил частичную военную мобилизацию на фоне обострения обстановки и гибели двух военнослужащих. РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T17:46

2022-08-03T17:46

2022-08-03T17:46

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) объявил частичную военную мобилизацию на фоне обострения обстановки и гибели двух военнослужащих.Ранее министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило об ударе военных Азербайджана по постоянному месту дислокаций одной из воинских частей непризнанной республики. По данным ведомства, в результате атаки двое военнослужащих погибли, еще 14 получили ранения.В свою очередь в министерстве обороны Азербайджана сообщили о гибели одного военного в результате обстрела азербайджанских позиций в Карабахе со стороны армянских военных формирований.

https://crimea.ria.ru/20220705/ekspert-turtsiya-budet-sozdavat-problemy-dlya-rossii-v-zakavkaze-i-azii-1123743356.html

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