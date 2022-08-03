https://crimea.ria.ru/20220803/kak-sanktsii-protiv-rossii-vliyayut-na-razvitie-chekhii--vzglyad-iznutri-1124042994.html

Как санкции против России влияют на развитие Чехии — взгляд изнутри

Как санкции против России влияют на развитие Чехии — взгляд изнутри - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Как санкции против России влияют на развитие Чехии — взгляд изнутри

Чехия находится под диктатом Соединенных Штатов Америки, а санкции против России больше падают на Европу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T08:26

2022-08-03T08:26

2022-08-03T08:43

радио "спутник в крыму"

в мире

санкции против россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0d/1120846713_0:359:2366:1690_1920x0_80_0_0_36412afd8a8100f3b3f0dbff52127334.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Чехия находится под диктатом Соединенных Штатов Америки, а санкции против России больше падают на Европу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал чешский политик и общественный деятель Ярослав Доубрава во время своего визита в Крым."Я вижу экономическую ситуацию как очень плохую. Рост цен на энергоносители. Наше правительство не было способно пойти тем путем, которым пошла Венгрия", — считает политик.Он также подчеркнул, что санкции, направленные против России, больше бьют по самой Европе.По его словам, цены в Чехии растут в том числе и из-за энергетического кризиса, возникшего в стране."Мы производим электричество за 25 геллеров (копеек — ред.), продаем его на бирже и обратно покупаем за 10 крон. Это связано с санкциями. И от этой цены зависит цена на продовольствие. Стоимость топлива выросла в два раза. Но зарплаты остаются на прежнем уровне", — поделился он.По мнению политика, Чехия сейчас находится под влиянием США, потому что Америке выгодно создать проблемы в Европе."Европа в беде": Орбан честно озвучил проблемы ЕС из-за санкций против РФ >>"Чехия под диктатом Соединенных Штатов, это очевидно. По моему мнению, у Америки очень серьезные проблемы. И они хотят, чтобы в Европе тоже возникли серьезные проблемы. Например, чтобы доставлять сжиженный газ из Америки танкерами, сколько нужно топлива для этого, чтобы они могли перемещаться? Мы к этому не готовы", — сказал Доубрава.Он также добавил, что жители Чехии не одобряют действий правительства в отношении России."Когда люди узнали, что я собираюсь посетить Крым, они приходили и просили передать вам, что они не одобряют то, что делает наше правительство. Они против этого. Уже собираются огромные демонстрации, которые хотят чтобы правительство ушло в отставку", — подчеркнул политик.Почему на Западе заговорили о проблеме мирового голода – мнение >>

https://crimea.ria.ru/20220802/razvitie-situatsii-na-balkanakh---vzglyad-iz-serbii-1124029451.html

https://crimea.ria.ru/20220729/ekspert-rasskazal-kak-izmenyatsya-otnosheniya-rossii-i-izrailya-1123988701.html

https://crimea.ria.ru/20220727/snimet-li-zapad-sanktsii-s-rossii-i-kogda-eto-mozhet-proizoyti--mnenie-1123973081.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, санкции против россии