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Как санкции против России влияют на развитие Чехии — взгляд изнутри - РИА Новости Крым, 03.08.2022
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Как санкции против России влияют на развитие Чехии — взгляд изнутри
Как санкции против России влияют на развитие Чехии — взгляд изнутри - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Как санкции против России влияют на развитие Чехии — взгляд изнутри
Чехия находится под диктатом Соединенных Штатов Америки, а санкции против России больше падают на Европу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T08:26
2022-08-03T08:43
радио "спутник в крыму"
в мире
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Чехия находится под диктатом Соединенных Штатов Америки, а санкции против России больше падают на Европу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал чешский политик и общественный деятель Ярослав Доубрава во время своего визита в Крым."Я вижу экономическую ситуацию как очень плохую. Рост цен на энергоносители. Наше правительство не было способно пойти тем путем, которым пошла Венгрия", — считает политик.Он также подчеркнул, что санкции, направленные против России, больше бьют по самой Европе.По его словам, цены в Чехии растут в том числе и из-за энергетического кризиса, возникшего в стране."Мы производим электричество за 25 геллеров (копеек — ред.), продаем его на бирже и обратно покупаем за 10 крон. Это связано с санкциями. И от этой цены зависит цена на продовольствие. Стоимость топлива выросла в два раза. Но зарплаты остаются на прежнем уровне", — поделился он.По мнению политика, Чехия сейчас находится под влиянием США, потому что Америке выгодно создать проблемы в Европе."Европа в беде": Орбан честно озвучил проблемы ЕС из-за санкций против РФ &gt;&gt;"Чехия под диктатом Соединенных Штатов, это очевидно. По моему мнению, у Америки очень серьезные проблемы. И они хотят, чтобы в Европе тоже возникли серьезные проблемы. Например, чтобы доставлять сжиженный газ из Америки танкерами, сколько нужно топлива для этого, чтобы они могли перемещаться? Мы к этому не готовы", — сказал Доубрава.Он также добавил, что жители Чехии не одобряют действий правительства в отношении России."Когда люди узнали, что я собираюсь посетить Крым, они приходили и просили передать вам, что они не одобряют то, что делает наше правительство. Они против этого. Уже собираются огромные демонстрации, которые хотят чтобы правительство ушло в отставку", — подчеркнул политик.Почему на Западе заговорили о проблеме мирового голода – мнение &gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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в мире, санкции против россии
Как санкции против России влияют на развитие Чехии — взгляд изнутри

Как живется Чехии при антироссийских санкциях — взгляд изнутри

08:26 03.08.2022 (обновлено: 08:43 03.08.2022)
 
© РИА Новости . Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкПрага. Чехия. Архивное фото
Прага. Чехия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Эдуард Эрбен
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Чехия находится под диктатом Соединенных Штатов Америки, а санкции против России больше падают на Европу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал чешский политик и общественный деятель Ярослав Доубрава во время своего визита в Крым.
"Я вижу экономическую ситуацию как очень плохую. Рост цен на энергоносители. Наше правительство не было способно пойти тем путем, которым пошла Венгрия", — считает политик.
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Он также подчеркнул, что санкции, направленные против России, больше бьют по самой Европе.

"Эти санкции (против России — ред.) больше падают на Европу. Посмотрите только на эту панику. Приходит время зимы, а у государств нет достаточного количества газа. Они не знают, как удержать экономику, как удержать обычных людей", — поделился общественник.

По его словам, цены в Чехии растут в том числе и из-за энергетического кризиса, возникшего в стране.
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"Мы производим электричество за 25 геллеров (копеек — ред.), продаем его на бирже и обратно покупаем за 10 крон. Это связано с санкциями. И от этой цены зависит цена на продовольствие. Стоимость топлива выросла в два раза. Но зарплаты остаются на прежнем уровне", — поделился он.
По мнению политика, Чехия сейчас находится под влиянием США, потому что Америке выгодно создать проблемы в Европе.
"Европа в беде": Орбан честно озвучил проблемы ЕС из-за санкций против РФ >>
"Чехия под диктатом Соединенных Штатов, это очевидно. По моему мнению, у Америки очень серьезные проблемы. И они хотят, чтобы в Европе тоже возникли серьезные проблемы. Например, чтобы доставлять сжиженный газ из Америки танкерами, сколько нужно топлива для этого, чтобы они могли перемещаться? Мы к этому не готовы", — сказал Доубрава.
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Он также добавил, что жители Чехии не одобряют действий правительства в отношении России.
"Когда люди узнали, что я собираюсь посетить Крым, они приходили и просили передать вам, что они не одобряют то, что делает наше правительство. Они против этого. Уже собираются огромные демонстрации, которые хотят чтобы правительство ушло в отставку", — подчеркнул политик.
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Радио "Спутник в Крыму"В миреСанкции против России
 
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