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ФСБ в Крыму задержала лжетеррориста, сообщившего о минировании моста
ФСБ в Крыму задержала лжетеррориста, сообщившего о минировании моста - РИА Новости Крым, 03.08.2022
ФСБ в Крыму задержала лжетеррориста, сообщившего о минировании моста
В Крыму ФСБ совместно с полицией задержали местного жителя, давшего ложное сообщение о минировании моста. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК и... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T16:07
2022-08-03T16:07
2022-08-03T16:59
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Крыму ФСБ совместно с полицией задержали местного жителя, давшего ложное сообщение о минировании моста. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю.Анонимное сообщение о минировании поступило одного из мостов в Красноперекопском районе поступило в полицию с мобильного телефона накануне вечером, в 21 час. Звонивший сообщил о якобы существующей угрозе на участке дороги между Красноперекопском и Армянском.Лжетеррористом оказался 52-летний житель Красноперекопского района. Мужчина задержан и взят под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Он взят под стражу.Ранее в июле по этой же статье был осужден гражданин Украины, отправивший анонимное сообщение для дестабилизации работы органов власти Крыма, решением суда он получил 5,5 лет колонии.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, крым
ФСБ в Крыму задержала лжетеррориста, сообщившего о минировании моста
В Крыму ФСБ и полиция задержали мужчину за ложное сообщение о минировании моста
16:07 03.08.2022 (обновлено: 16:59 03.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Крыму ФСБ совместно с полицией задержали местного жителя, давшего ложное сообщение о минировании моста. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю.
Анонимное сообщение о минировании поступило одного из мостов в Красноперекопском районе поступило в полицию с мобильного телефона накануне вечером, в 21 час. Звонивший сообщил о якобы существующей угрозе на участке дороги между Красноперекопском и Армянском.
"Гражданин заявил, что заминировал мост, используя 15 кг взрывчатого вещества. Сотрудниками правоохранительных органов произведен осмотр мостов и прилегающей к ним территории. <...> взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено", – сообщили в ведомстве.
Лжетеррористом оказался 52-летний житель Красноперекопского района. Мужчина задержан и взят под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Он взят под стражу.
Ранее в июле по этой же статье был осужден гражданин Украины, отправивший анонимное сообщение для дестабилизации работы органов власти Крыма, решением суда он получил 5,5 лет колонии.