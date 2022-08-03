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ФСБ в Крыму задержала лжетеррориста, сообщившего о минировании моста - РИА Новости Крым, 03.08.2022
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ФСБ в Крыму задержала лжетеррориста, сообщившего о минировании моста
ФСБ в Крыму задержала лжетеррориста, сообщившего о минировании моста - РИА Новости Крым, 03.08.2022
ФСБ в Крыму задержала лжетеррориста, сообщившего о минировании моста
В Крыму ФСБ совместно с полицией задержали местного жителя, давшего ложное сообщение о минировании моста. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК и... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T16:07
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происшествия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Крыму ФСБ совместно с полицией задержали местного жителя, давшего ложное сообщение о минировании моста. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю.Анонимное сообщение о минировании поступило одного из мостов в Красноперекопском районе поступило в полицию с мобильного телефона накануне вечером, в 21 час. Звонивший сообщил о якобы существующей угрозе на участке дороги между Красноперекопском и Армянском.Лжетеррористом оказался 52-летний житель Красноперекопского района. Мужчина задержан и взят под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Он взят под стражу.Ранее в июле по этой же статье был осужден гражданин Украины, отправивший анонимное сообщение для дестабилизации работы органов власти Крыма, решением суда он получил 5,5 лет колонии.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, крым
ФСБ в Крыму задержала лжетеррориста, сообщившего о минировании моста

В Крыму ФСБ и полиция задержали мужчину за ложное сообщение о минировании моста

16:07 03.08.2022 (обновлено: 16:59 03.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль Росгвардии
Патруль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Крыму ФСБ совместно с полицией задержали местного жителя, давшего ложное сообщение о минировании моста. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю.
Анонимное сообщение о минировании поступило одного из мостов в Красноперекопском районе поступило в полицию с мобильного телефона накануне вечером, в 21 час. Звонивший сообщил о якобы существующей угрозе на участке дороги между Красноперекопском и Армянском.
"Гражданин заявил, что заминировал мост, используя 15 кг взрывчатого вещества. Сотрудниками правоохранительных органов произведен осмотр мостов и прилегающей к ним территории. <...> взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено", – сообщили в ведомстве.
Лжетеррористом оказался 52-летний житель Красноперекопского района. Мужчина задержан и взят под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Он взят под стражу.
Ранее в июле по этой же статье был осужден гражданин Украины, отправивший анонимное сообщение для дестабилизации работы органов власти Крыма, решением суда он получил 5,5 лет колонии.
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияКрым
 
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