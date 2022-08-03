https://crimea.ria.ru/20220803/fsb-v-krymu-zaderzhala-lzheterrorista-soobschivshego-o-minirovanii-mosta-1124053651.html

ФСБ в Крыму задержала лжетеррориста, сообщившего о минировании моста

ФСБ в Крыму задержала лжетеррориста, сообщившего о минировании моста - РИА Новости Крым, 03.08.2022

ФСБ в Крыму задержала лжетеррориста, сообщившего о минировании моста

В Крыму ФСБ совместно с полицией задержали местного жителя, давшего ложное сообщение о минировании моста. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК и... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T16:07

2022-08-03T16:07

2022-08-03T16:59

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1b/1123070089_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e924223638844a3ea469da4028e4ac83.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Крыму ФСБ совместно с полицией задержали местного жителя, давшего ложное сообщение о минировании моста. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю.Анонимное сообщение о минировании поступило одного из мостов в Красноперекопском районе поступило в полицию с мобильного телефона накануне вечером, в 21 час. Звонивший сообщил о якобы существующей угрозе на участке дороги между Красноперекопском и Армянском.Лжетеррористом оказался 52-летний житель Красноперекопского района. Мужчина задержан и взят под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Он взят под стражу.Ранее в июле по этой же статье был осужден гражданин Украины, отправивший анонимное сообщение для дестабилизации работы органов власти Крыма, решением суда он получил 5,5 лет колонии.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, крым