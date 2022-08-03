https://crimea.ria.ru/20220803/astrolog-predskazala-obostrenie-konfliktov-v-mire-k-noyabryu-1124040491.html

Астролог предсказала обострение конфликтов в мире к ноябрю

Астролог предсказала обострение конфликтов в мире к ноябрю - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Астролог предсказала обострение конфликтов в мире к ноябрю

Осенью мир ждет активная фаза перестройки, которая будет связана с жизнеобеспечением: политикой, бытом, экономикой и личными отношениями, но чтобы "построить... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T07:01

2022-08-03T07:01

2022-08-03T07:01

астрология

астропрогноз

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111833/85/1118338500_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_75648b7fefc1b49dfa4a826c4168513b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Осенью мир ждет активная фаза перестройки, которая будет связана с жизнеобеспечением: политикой, бытом, экономикой и личными отношениями, но чтобы "построить новый дом", нужно сначала "снести старый". Таким прогнозом с РИА Новости Крым поделилась основатель школы астрологии и таро Марина Семенова.Она рассказала, что с сентября обстановка начнет накаляться, "будет нагнетание энергий и будут проигрываться более активные военные действия". По ее словам, ситуация с планетами очень напоминает те процессы, которые происходили "с небесными телами в конце февраля, поэтому будет много агрессивной энергии".Астролог подчеркнула, что сейчас планеты перестраиваются в новую линейку. И если ранее задача была разрушить старое, то теперь, по ее словам — "перемолоть разрушенное"."Да, вспышки будут, но работать они будут на реструктуризацию. Это как дом: раньше был старый, развалившийся. Захотели построить новый. Чтобы заложить фундамент – старое жилище надо снести. Так вот ноябрь — это будет активное время "рыть" котлован, куда улетит много всего нужного и ненужного. И вот как на стройке бывают несчастные случаи – это про ноябрь. А дальше уже – переделка, строительство нового фундамента", — сказала эксперт.Она также уточнила, что после ноября не будет никакой стагнации и спада энергии, но все развернется по-другому."В феврале был очень концентрированный пуск энергии, потом все потихонечку утихало: военные действия ведутся, но спад интереса у людей к СВО очевиден, люди привыкли", — пояснила она.

https://crimea.ria.ru/20200801/Vremya-otdykhat-po-polnoy-programme-prognoz-astrologa-na-avgust-1118570427.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрология, астропрогноз, общество