https://crimea.ria.ru/20220803/astrolog-predskazala-obostrenie-konfliktov-v-mire-k-noyabryu-1124040491.html
Астролог предсказала обострение конфликтов в мире к ноябрю
Астролог предсказала обострение конфликтов в мире к ноябрю - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Астролог предсказала обострение конфликтов в мире к ноябрю
Осенью мир ждет активная фаза перестройки, которая будет связана с жизнеобеспечением: политикой, бытом, экономикой и личными отношениями, но чтобы "построить... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T07:01
2022-08-03T07:01
2022-08-03T07:01
астрология
астропрогноз
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Осенью мир ждет активная фаза перестройки, которая будет связана с жизнеобеспечением: политикой, бытом, экономикой и личными отношениями, но чтобы "построить новый дом", нужно сначала "снести старый". Таким прогнозом с РИА Новости Крым поделилась основатель школы астрологии и таро Марина Семенова.Она рассказала, что с сентября обстановка начнет накаляться, "будет нагнетание энергий и будут проигрываться более активные военные действия". По ее словам, ситуация с планетами очень напоминает те процессы, которые происходили "с небесными телами в конце февраля, поэтому будет много агрессивной энергии".Астролог подчеркнула, что сейчас планеты перестраиваются в новую линейку. И если ранее задача была разрушить старое, то теперь, по ее словам — "перемолоть разрушенное"."Да, вспышки будут, но работать они будут на реструктуризацию. Это как дом: раньше был старый, развалившийся. Захотели построить новый. Чтобы заложить фундамент – старое жилище надо снести. Так вот ноябрь — это будет активное время "рыть" котлован, куда улетит много всего нужного и ненужного. И вот как на стройке бывают несчастные случаи – это про ноябрь. А дальше уже – переделка, строительство нового фундамента", — сказала эксперт.Она также уточнила, что после ноября не будет никакой стагнации и спада энергии, но все развернется по-другому."В феврале был очень концентрированный пуск энергии, потом все потихонечку утихало: военные действия ведутся, но спад интереса у людей к СВО очевиден, люди привыкли", — пояснила она.
https://crimea.ria.ru/20200801/Vremya-otdykhat-po-polnoy-programme-prognoz-astrologa-na-avgust-1118570427.html
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астрология, астропрогноз, общество
Астролог предсказала обострение конфликтов в мире к ноябрю
"Время рыть котлован" — астролог предупредила про обострение обстановки в мире к осени
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Осенью мир ждет активная фаза перестройки, которая будет связана с жизнеобеспечением: политикой, бытом, экономикой и личными отношениями, но чтобы "построить новый дом", нужно сначала "снести старый". Таким прогнозом с РИА Новости Крым поделилась основатель школы астрологии и таро Марина Семенова.
"Я вам скажу так, судя по положению небесных тел, летом у нас было небольшое затишье, летом не происходило каких-то событий, которые могли поменять ход истории или являлись бы каким-то триггером для начала более активных боевых действий. Но сейчас, ближе к осени, я бы сказала, что критической точкой будет ноябрь, будет очень напряженный момент", — предупредила астролог.
Она рассказала, что с сентября обстановка начнет накаляться, "будет нагнетание энергий и будут проигрываться более активные военные действия". По ее словам, ситуация с планетами очень напоминает те процессы, которые происходили "с небесными телами в конце февраля, поэтому будет много агрессивной энергии".
"Будет перестройка абсолютно всего и для каждого человека, причем не в одной сфере, а в целом. Это будет связано с жизнеобеспечением: и политикой, и бытом, и экономикой, и личными отношениями. Вся эта перестройка будет длиться до 2025 года. Да, процесс будет неприятный, долгий и сложный. Но руки опускать точно не стоит, главное – быть всегда в фокусе своей жизни, чтобы эта информация тебя не "прибила к земле", а подарила сил и мотивацию двигаться дальше", — посоветовала Семенова.
Астролог подчеркнула, что сейчас планеты перестраиваются в новую линейку. И если ранее задача была разрушить старое, то теперь, по ее словам — "перемолоть разрушенное".
"Да, вспышки будут, но работать они будут на реструктуризацию. Это как дом: раньше был старый, развалившийся. Захотели построить новый. Чтобы заложить фундамент – старое жилище надо снести. Так вот ноябрь — это будет активное время "рыть" котлован, куда улетит много всего нужного и ненужного. И вот как на стройке бывают несчастные случаи – это про ноябрь. А дальше уже – переделка, строительство нового фундамента", — сказала эксперт.
Она также уточнила, что после ноября не будет никакой стагнации и спада энергии, но все развернется по-другому.
"В феврале был очень концентрированный пуск энергии, потом все потихонечку утихало: военные действия ведутся, но спад интереса у людей к СВО очевиден, люди привыкли", — пояснила она.