https://crimea.ria.ru/20220802/v-tsik-rasskazali-o-popytkakh-zapada-vmeshatsya-v-vybory-v-rossii-1124034412.html

В ЦИК рассказали о попытках Запада вмешаться в выборы в России

В ЦИК рассказали о попытках Запада вмешаться в выборы в России - РИА Новости Крым, 02.08.2022

В ЦИК рассказали о попытках Запада вмешаться в выборы в России

Центризбирком РФ фиксирует попытки коллективного Запада различными методами вмешаться в предстоящие в сентябре выборы в России, сообщил член ЦИК Игорь Борисов РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T12:19

2022-08-02T12:19

2022-08-02T12:19

российская федерация (россия, рф)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Центризбирком РФ фиксирует попытки коллективного Запада различными методами вмешаться в предстоящие в сентябре выборы в России, сообщил член ЦИК Игорь БорисовКак уточнил Борисов, вмешательство в выборы со стороны коллективного Запада выражается, в частности, в прямом воздействия на инфраструктуру выборов и избирательные комиссии. Так, с начала 2020 года на официальные сайты ЦИК России и избирательных комиссий было совершено 994 DDOS-атаки, то есть в среднем происходит по пять хакерских атак в день. По словам представителя Центризиркома, это достаточно высокий уровень и он будет возрастать по мере приближения дня голосования.Также Запад оказывает давление при помощи стороны правительств и прозападных международных организаций."28 июля ОБСЕ запустила "московский механизм" по созданию экспертной миссии по расследованию нарушений прав человека в РФ. Мы прекрасно понимаем, к какому заключению придут эти псевдоэксперты, которые будут наняты ОБСЕ даже без участия российской стороны и даже без выезда этих экспертов на территорию государства", – отметил Борисов.Еще одно направление вмешательства – неправомерное воздействие непосредственно на избирателей через социальные сети и Интернет. Наиболее часто используется метод "преднамеренного искажения информации с побуждающим эффектом, с последующим тиражированием и приумножением фальсифицированных данных", пояснил представитель ЦИК."Особый вред подобной технологии заключается в том, что иностранные распространители дезинформации выдают себя за субъектов избирательного процесса, искусственно формируя коллективную позицию несуществующих участников выборов. Сегодня эта работа легально ведется через организации и физических лиц, признанных иноагентами", – отметил он.

https://crimea.ria.ru/20220726/politolog-otsenil-vozmozhnosti-zapada-povliyat-na-vybory-v-rossii-1123961076.html

https://crimea.ria.ru/20220706/kak-donbasskiy-konsensus-povliyaet-na-vybory-v-rossii--eksperty-1123765402.html

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российская федерация (россия, рф), политика