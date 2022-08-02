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В ЦИК рассказали о попытках Запада вмешаться в выборы в России - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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В ЦИК рассказали о попытках Запада вмешаться в выборы в России
В ЦИК рассказали о попытках Запада вмешаться в выборы в России - РИА Новости Крым, 02.08.2022
В ЦИК рассказали о попытках Запада вмешаться в выборы в России
Центризбирком РФ фиксирует попытки коллективного Запада различными методами вмешаться в предстоящие в сентябре выборы в России, сообщил член ЦИК Игорь Борисов РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T12:19
2022-08-02T12:19
российская федерация (россия, рф)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Центризбирком РФ фиксирует попытки коллективного Запада различными методами вмешаться в предстоящие в сентябре выборы в России, сообщил член ЦИК Игорь БорисовКак уточнил Борисов, вмешательство в выборы со стороны коллективного Запада выражается, в частности, в прямом воздействия на инфраструктуру выборов и избирательные комиссии. Так, с начала 2020 года на официальные сайты ЦИК России и избирательных комиссий было совершено 994 DDOS-атаки, то есть в среднем происходит по пять хакерских атак в день. По словам представителя Центризиркома, это достаточно высокий уровень и он будет возрастать по мере приближения дня голосования.Также Запад оказывает давление при помощи стороны правительств и прозападных международных организаций."28 июля ОБСЕ запустила "московский механизм" по созданию экспертной миссии по расследованию нарушений прав человека в РФ. Мы прекрасно понимаем, к какому заключению придут эти псевдоэксперты, которые будут наняты ОБСЕ даже без участия российской стороны и даже без выезда этих экспертов на территорию государства", – отметил Борисов.Еще одно направление вмешательства – неправомерное воздействие непосредственно на избирателей через социальные сети и Интернет. Наиболее часто используется метод "преднамеренного искажения информации с побуждающим эффектом, с последующим тиражированием и приумножением фальсифицированных данных", пояснил представитель ЦИК."Особый вред подобной технологии заключается в том, что иностранные распространители дезинформации выдают себя за субъектов избирательного процесса, искусственно формируя коллективную позицию несуществующих участников выборов. Сегодня эта работа легально ведется через организации и физических лиц, признанных иноагентами", – отметил он.
https://crimea.ria.ru/20220726/politolog-otsenil-vozmozhnosti-zapada-povliyat-na-vybory-v-rossii-1123961076.html
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российская федерация (россия, рф), политика
В ЦИК рассказали о попытках Запада вмешаться в выборы в России

ЦИК: вмешательство Запада в выборы в России продолжается по разным направлениям

12:19 02.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа избирательном участке в основной день голосования
На избирательном участке в основной день голосования - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Центризбирком РФ фиксирует попытки коллективного Запада различными методами вмешаться в предстоящие в сентябре выборы в России, сообщил член ЦИК Игорь Борисов
"Сегодня вмешательство в выборы происходит в разных формах и разными методами: от прямых попыток искажения итогов голосования, принуждения к голосованию или отказу от него, взлома аккаунтов до косвенного влияния посредством информационно-психологического воздействия на избирателя в обход действующего законодательства", – сказал он на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Как уточнил Борисов, вмешательство в выборы со стороны коллективного Запада выражается, в частности, в прямом воздействия на инфраструктуру выборов и избирательные комиссии. Так, с начала 2020 года на официальные сайты ЦИК России и избирательных комиссий было совершено 994 DDOS-атаки, то есть в среднем происходит по пять хакерских атак в день. По словам представителя Центризиркома, это достаточно высокий уровень и он будет возрастать по мере приближения дня голосования.
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Еще одно направление вмешательства – неправомерное воздействие непосредственно на избирателей через социальные сети и Интернет. Наиболее часто используется метод "преднамеренного искажения информации с побуждающим эффектом, с последующим тиражированием и приумножением фальсифицированных данных", пояснил представитель ЦИК.
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