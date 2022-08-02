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В Севастополе впервые прошел международный фестиваль по хайдайвингу - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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В Севастополе впервые прошел международный фестиваль по хайдайвингу
В Севастополе впервые прошел международный фестиваль по хайдайвингу - РИА Новости Крым, 02.08.2022
В Севастополе впервые прошел международный фестиваль по хайдайвингу
В Севастополе впервые прошел международный фестиваль по прыжкам в воду с экстремальной высоты – россияне и иностранцы прыгали в море, набирая скорость до 95... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T13:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе впервые прошел международный фестиваль по прыжкам в воду с экстремальной высоты – россияне и иностранцы прыгали в море, набирая скорость до 95 км/ч.В рамках соревнований в Севастополь приехали 12 сильнейших хайдайверов из России и зарубежья: Испании, Чехии, Польши, Бразилии, Колумбии и других стран.Лучшими по итогу стал чех Михаил Навратил. Почетное второе место досталось колумбийцу Мигелю Гарсиа, а третье – испанцу Карлосу Гимено.Наши соотечественники, спортсмены Артем Сильченко и Игорь Семашко, заняли 5-е и 6-е места.Международный фестиваль по прыжкам в воду с экстремальной высоты "Крылья мира" прошел в Севастополе впервые. Изначально соревнования были запланированы на День ВМФ, 31 июля. Но их перенесли в связи с атакой беспилотника на штаб Черноморского флота.
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севастополь, спорт, михаил развожаев, общество
В Севастополе впервые прошел международный фестиваль по хайдайвингу

В Севастополе прошел международный фестиваль по прыжкам в воду с экстремальной высоты

13:21 02.08.2022 (обновлено: 13:57 02.08.2022)
 
© Фото: Межрегиональная общественная организация "Федерация Хайдайвинга"В Севастополе впервые прошел Международный фестиваль по хайдайвингу "Крылья мира"
В Севастополе впервые прошел Международный фестиваль по хайдайвингу Крылья мира
© Фото: Межрегиональная общественная организация "Федерация Хайдайвинга"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе впервые прошел международный фестиваль по прыжкам в воду с экстремальной высоты – россияне и иностранцы прыгали в море, набирая скорость до 95 км/ч.

"В Севастополе накануне впервые прошел Международный фестиваль по прыжкам в воду с экстремальной высоты "Крылья мира". Спортсмены совершали прыжки с установленной 27-метровой вышки, набирая скорость до 95 км/ч", – об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

В рамках соревнований в Севастополь приехали 12 сильнейших хайдайверов из России и зарубежья: Испании, Чехии, Польши, Бразилии, Колумбии и других стран.
Лучшими по итогу стал чех Михаил Навратил. Почетное второе место досталось колумбийцу Мигелю Гарсиа, а третье – испанцу Карлосу Гимено.
© Фото: Межрегиональная общественная организация "Федерация Хайдайвинга"В Севастополе впервые прошел Международный фестиваль по хайдайвингу "Крылья мира"
В Севастополе впервые прошел Международный фестиваль по хайдайвингу Крылья мира
© Фото: Межрегиональная общественная организация "Федерация Хайдайвинга"
В Севастополе впервые прошел Международный фестиваль по хайдайвингу "Крылья мира"
Наши соотечественники, спортсмены Артем Сильченко и Игорь Семашко, заняли 5-е и 6-е места.
Международный фестиваль по прыжкам в воду с экстремальной высоты "Крылья мира" прошел в Севастополе впервые. Изначально соревнования были запланированы на День ВМФ, 31 июля. Но их перенесли в связи с атакой беспилотника на штаб Черноморского флота.
 
СевастопольСпортМихаил РазвожаевОбщество
 
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