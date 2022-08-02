https://crimea.ria.ru/20220802/v-sevastopole-vpervye-proshel-mezhdunarodnyy-festival-po-khaydayvingu-1124035190.html

В Севастополе впервые прошел международный фестиваль по хайдайвингу

В Севастополе впервые прошел международный фестиваль по хайдайвингу - РИА Новости Крым, 02.08.2022

В Севастополе впервые прошел международный фестиваль по хайдайвингу

В Севастополе впервые прошел международный фестиваль по прыжкам в воду с экстремальной высоты – россияне и иностранцы прыгали в море, набирая скорость до 95... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T13:21

2022-08-02T13:21

2022-08-02T13:57

севастополь

спорт

михаил развожаев

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе впервые прошел международный фестиваль по прыжкам в воду с экстремальной высоты – россияне и иностранцы прыгали в море, набирая скорость до 95 км/ч.В рамках соревнований в Севастополь приехали 12 сильнейших хайдайверов из России и зарубежья: Испании, Чехии, Польши, Бразилии, Колумбии и других стран.Лучшими по итогу стал чех Михаил Навратил. Почетное второе место досталось колумбийцу Мигелю Гарсиа, а третье – испанцу Карлосу Гимено.Наши соотечественники, спортсмены Артем Сильченко и Игорь Семашко, заняли 5-е и 6-е места.Международный фестиваль по прыжкам в воду с экстремальной высоты "Крылья мира" прошел в Севастополе впервые. Изначально соревнования были запланированы на День ВМФ, 31 июля. Но их перенесли в связи с атакой беспилотника на штаб Черноморского флота.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, спорт, михаил развожаев, общество