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В МИД предостерегли США от признания РФ "спонсором терроризма" - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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В МИД предостерегли США от признания РФ "спонсором терроризма"
В МИД предостерегли США от признания РФ "спонсором терроризма" - РИА Новости Крым, 02.08.2022
В МИД предостерегли США от признания РФ "спонсором терроризма"
В случае признания американскими законодателями России "спонсором терроризма", Москва может пойти на разрыв дипотношений с США. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T13:50
2022-08-02T13:50
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
российская федерация (россия, рф)
сша
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В случае признания американскими законодателями России "спонсором терроризма", Москва может пойти на разрыв дипотношений с США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Любое действие рождает противодействие, логическим результатом подобного безответного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями. И это в Вашингтоне должны прекрасно понимать", - заявила Захарова.Дипломат подчеркнула, что Россия готова к любому развитию ситуации, если США решат пойти на полную остановку взаимодействия с Москвой.Ранее сенат США утвердил резолюцию с призывом к Госдепу внести РФ в список стран, спонсирующих терроризм.
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, российская федерация (россия, рф), сша, в мире
В МИД предостерегли США от признания РФ "спонсором терроризма"

Результатом признания РФ "спонсором терроризма" может быть разрыв дипотношений – МИД

13:50 02.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В случае признания американскими законодателями России "спонсором терроризма", Москва может пойти на разрыв дипотношений с США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Любое действие рождает противодействие, логическим результатом подобного безответного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями. И это в Вашингтоне должны прекрасно понимать", - заявила Захарова.
Здание Сената США в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 14:56
Сенат США призвал объявить Россию страной - спонсором терроризма
Дипломат подчеркнула, что Россия готова к любому развитию ситуации, если США решат пойти на полную остановку взаимодействия с Москвой.
"Мы готовы к любому развитию ситуации, и если в Вашингтоне решат пойти на полную остановку взаимодействия с Москвой, мы переживем", - сказала она в ходе брифинга во вторник.
Ранее сенат США утвердил резолюцию с призывом к Госдепу внести РФ в список стран, спонсирующих терроризм.
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссийская Федерация (Россия, РФ)СШАВ мире
 
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