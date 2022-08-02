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В МИД предостерегли США от признания РФ "спонсором терроризма"
В МИД предостерегли США от признания РФ "спонсором терроризма" - РИА Новости Крым, 02.08.2022
В МИД предостерегли США от признания РФ "спонсором терроризма"
В случае признания американскими законодателями России "спонсором терроризма", Москва может пойти на разрыв дипотношений с США. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T13:50
2022-08-02T13:50
2022-08-02T13:50
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В случае признания американскими законодателями России "спонсором терроризма", Москва может пойти на разрыв дипотношений с США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Любое действие рождает противодействие, логическим результатом подобного безответного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями. И это в Вашингтоне должны прекрасно понимать", - заявила Захарова.Дипломат подчеркнула, что Россия готова к любому развитию ситуации, если США решат пойти на полную остановку взаимодействия с Москвой.Ранее сенат США утвердил резолюцию с призывом к Госдепу внести РФ в список стран, спонсирующих терроризм.
https://crimea.ria.ru/20220728/senat-ssha-prizval-obyavit-rossiyu-stranoy---sponsorom-terrorizma-1123984843.html
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, российская федерация (россия, рф), сша, в мире
В МИД предостерегли США от признания РФ "спонсором терроризма"
Результатом признания РФ "спонсором терроризма" может быть разрыв дипотношений – МИД