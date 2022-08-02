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Треть россиян убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли – опрос - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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Треть россиян убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли – опрос
Треть россиян убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли – опрос - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Треть россиян убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли – опрос
Треть россиян продолжают заблуждаться относительно такого базового положения научного описания мира, как устройство Солнечной системы, свидетельствует опрос,... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T11:53
2022-08-02T11:53
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Треть россиян продолжают заблуждаться относительно такого базового положения научного описания мира, как устройство Солнечной системы, свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Так, согласно опросу, 35% респондентов убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли (35%), за 15 лет этот показатель вырос на 7%. В то же время только 12% согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц. В 2007 году этот показатель составлял 14%, в 2011 году – 20%.В то, что первобытные люди могли прогуливаться рядом с динозаврами, верит каждый пятый (21%), в 2007 году таковых была треть (30%). Довольно высока доля ошибочных ответов на вопросы о ГМО. Полагают, что продукты с ГМО могут вызвать рак, 44% россиян. По мнению 32% опрошенных, генно-модифицированные продукты смогут победить голод на Земле.Хотя значительная часть россиян продолжает заблуждаться насчет вращения Солнца вокруг Земли, по остальным представленным заблуждениям снизилась доля дающих некорректные ответы, то есть общий уровень научной грамотности населения постепенно растет, добавили специалисты ВЦИОМ.
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общество
Треть россиян убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли – опрос

Опрос ВЦИОМ: 35% россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли

11:53 02.08.2022
 
© qimono-1962238/pixabayСолнце
Солнце
© qimono-1962238/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Треть россиян продолжают заблуждаться относительно такого базового положения научного описания мира, как устройство Солнечной системы, свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Так, согласно опросу, 35% респондентов убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли (35%), за 15 лет этот показатель вырос на 7%. В то же время только 12% согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц. В 2007 году этот показатель составлял 14%, в 2011 году – 20%.
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В то, что первобытные люди могли прогуливаться рядом с динозаврами, верит каждый пятый (21%), в 2007 году таковых была треть (30%). Довольно высока доля ошибочных ответов на вопросы о ГМО. Полагают, что продукты с ГМО могут вызвать рак, 44% россиян. По мнению 32% опрошенных, генно-модифицированные продукты смогут победить голод на Земле.
Хотя значительная часть россиян продолжает заблуждаться насчет вращения Солнца вокруг Земли, по остальным представленным заблуждениям снизилась доля дающих некорректные ответы, то есть общий уровень научной грамотности населения постепенно растет, добавили специалисты ВЦИОМ.
 
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