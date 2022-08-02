https://crimea.ria.ru/20220802/strashno-udobno-kakie-predmety-byta-negativno-vliyayut-na-zdorove-1124028718.html

Страшно удобно: какие предметы быта негативно влияют на здоровье

Страшно удобно: какие предметы быта негативно влияют на здоровье - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Страшно удобно: какие предметы быта негативно влияют на здоровье

Многие предметы быта, призванные оптимизировать повседневные дела человека и сделать жизнь комфортной, содержат "вечные химикаты", которые провоцируют развитие... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T08:42

2022-08-02T08:42

2022-08-02T08:42

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Многие предметы быта, призванные оптимизировать повседневные дела человека и сделать жизнь комфортной, содержат "вечные химикаты", которые провоцируют развитие гипертонии и других заболеваний, в том числе онкологию. Об этом со ссылкой на исследование американских ученых пишет издание "Аргументы и факты".К таким предметам относится посуда с антипригарным покрытием, грязеотталкивающая одежда и чистящие средства. Все дело в составе, который включает перфторалкильные и полифторалкильные соединения, коротко – ПФАС.К такому выводу американские ученые пришли в ходе продолжительного исследования – с 1999 по 2017 год. В нем участвовали 1058 женщин среднего возраста с нормальными показателями давления, в ходе эксперимента у 470 участниц развилась артериальная гипертензия. Риск развития заболеваний напрямую связали с уровнем содержания ПФАС в крови.Результаты эксперимента были опубликованы в научном журнале "Гипертония"."Наши результаты свидетельствуют о том, что ПФАС могут быть недооцененным фактором, повышающим риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин", – резюмировали исследователи.Кроме того, взаимодействие с "вечными химикатами" способствует развитию болезни печени и почек, рака яичек у мужчин и груди у женщин, болезни щитовидной железы, проблем с иммунитетом и ожирения. Доказано, что ПФАС негативно влияют на мужские и женские половые гормоны, а также на плод, что провоцирует преждевременные роды и нарушения полового развития."Вечные химикаты" продлевают срок службы многих вещей, а также повышают эффективность чистящих и косметических средств. Активно внедрять ПФАС в производство начали с конца 1950-х годов, что стало одним из главных достижений эпохи потребления. Несмотря на то, что некоторые вещества запрещены для использования, человечество не может отказаться от них на 100%.Ранее ученый-биолог объяснила потребность отказа от использования одноразовых товарок и упаковки из пластика.

https://crimea.ria.ru/20210203/Nasledstvennost-i-vrednaya-rabota-onkolog-o-glavnykh-gruppakh-riska-1119220012.html

https://crimea.ria.ru/20210110/Kakaya-pischevaya-dobavka-sposobna-unichtozhit-rak--uchenye-1119134503.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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здоровье, общество