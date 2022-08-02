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Страшно удобно: какие предметы быта негативно влияют на здоровье - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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Страшно удобно: какие предметы быта негативно влияют на здоровье
Страшно удобно: какие предметы быта негативно влияют на здоровье - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Страшно удобно: какие предметы быта негативно влияют на здоровье
Многие предметы быта, призванные оптимизировать повседневные дела человека и сделать жизнь комфортной, содержат "вечные химикаты", которые провоцируют развитие... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T08:42
2022-08-02T08:42
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Многие предметы быта, призванные оптимизировать повседневные дела человека и сделать жизнь комфортной, содержат "вечные химикаты", которые провоцируют развитие гипертонии и других заболеваний, в том числе онкологию. Об этом со ссылкой на исследование американских ученых пишет издание "Аргументы и факты".К таким предметам относится посуда с антипригарным покрытием, грязеотталкивающая одежда и чистящие средства. Все дело в составе, который включает перфторалкильные и полифторалкильные соединения, коротко – ПФАС.К такому выводу американские ученые пришли в ходе продолжительного исследования – с 1999 по 2017 год. В нем участвовали 1058 женщин среднего возраста с нормальными показателями давления, в ходе эксперимента у 470 участниц развилась артериальная гипертензия. Риск развития заболеваний напрямую связали с уровнем содержания ПФАС в крови.Результаты эксперимента были опубликованы в научном журнале "Гипертония"."Наши результаты свидетельствуют о том, что ПФАС могут быть недооцененным фактором, повышающим риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин", – резюмировали исследователи.Кроме того, взаимодействие с "вечными химикатами" способствует развитию болезни печени и почек, рака яичек у мужчин и груди у женщин, болезни щитовидной железы, проблем с иммунитетом и ожирения. Доказано, что ПФАС негативно влияют на мужские и женские половые гормоны, а также на плод, что провоцирует преждевременные роды и нарушения полового развития."Вечные химикаты" продлевают срок службы многих вещей, а также повышают эффективность чистящих и косметических средств. Активно внедрять ПФАС в производство начали с конца 1950-х годов, что стало одним из главных достижений эпохи потребления. Несмотря на то, что некоторые вещества запрещены для использования, человечество не может отказаться от них на 100%.Ранее ученый-биолог объяснила потребность отказа от использования одноразовых товарок и упаковки из пластика.
https://crimea.ria.ru/20210203/Nasledstvennost-i-vrednaya-rabota-onkolog-o-glavnykh-gruppakh-riska-1119220012.html
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здоровье, общество
Страшно удобно: какие предметы быта негативно влияют на здоровье

Ученые: предметы быта с приставкой "анти" негативно сказываются на здоровье человека

08:42 02.08.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКухня
Кухня - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Многие предметы быта, призванные оптимизировать повседневные дела человека и сделать жизнь комфортной, содержат "вечные химикаты", которые провоцируют развитие гипертонии и других заболеваний, в том числе онкологию. Об этом со ссылкой на исследование американских ученых пишет издание "Аргументы и факты".
К таким предметам относится посуда с антипригарным покрытием, грязеотталкивающая одежда и чистящие средства. Все дело в составе, который включает перфторалкильные и полифторалкильные соединения, коротко – ПФАС.
По данным издания, эти вещества не разрушаются и в течение продолжительного времени циркулируют в природе – почве, растениях, организме человека, животных и рыб.
К такому выводу американские ученые пришли в ходе продолжительного исследования – с 1999 по 2017 год. В нем участвовали 1058 женщин среднего возраста с нормальными показателями давления, в ходе эксперимента у 470 участниц развилась артериальная гипертензия. Риск развития заболеваний напрямую связали с уровнем содержания ПФАС в крови.
Результаты эксперимента были опубликованы в научном журнале "Гипертония".
"Наши результаты свидетельствуют о том, что ПФАС могут быть недооцененным фактором, повышающим риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин", – резюмировали исследователи.
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Кроме того, взаимодействие с "вечными химикатами" способствует развитию болезни печени и почек, рака яичек у мужчин и груди у женщин, болезни щитовидной железы, проблем с иммунитетом и ожирения. Доказано, что ПФАС негативно влияют на мужские и женские половые гормоны, а также на плод, что провоцирует преждевременные роды и нарушения полового развития.

"Вечные химикаты" окружают человека повсеместно и входят в состав одежды, обуви, мебели, ковров, тканей и других изделий с водо- и грязеотталкивающими свойствами. Также они присутствуют в кремах, пропитках и прочих средствах с такими же свойствами и еще в чистящих средствах, пятновыводителях, полиролях, увлажнителях и красках. "Встретить" ПФАС также можно в материалах, используемых при изготовлении туристического и спортивного снаряжения, посуды, форм для выпечки с антипригарным покрытием и даже упаковке для фастфуда.

"Вечные химикаты" продлевают срок службы многих вещей, а также повышают эффективность чистящих и косметических средств. Активно внедрять ПФАС в производство начали с конца 1950-х годов, что стало одним из главных достижений эпохи потребления. Несмотря на то, что некоторые вещества запрещены для использования, человечество не может отказаться от них на 100%.
Ранее ученый-биолог объяснила потребность отказа от использования одноразовых товарок и упаковки из пластика.
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